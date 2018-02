Deputada apresenta projeto que cria Zona Franca do Turismo

A deputada Aurelina Medeiros (Podemos), protocolou, semana passada, na ALE/RR, um Projeto de Lei propondo a criação do Programa de Incentivo ao Turismo denominado de Zona Franca de Turismo no Estado de Roraima. Pela proposta, o governo poderá estabelecer convênios com órgãos da administração pública direta e indireta, e firmar parcerias com prefeituras, setor privado, para obtenção de recursos técnicos, culturais, materiais e receitas para perfeita realização e implantação da Zona Franca de Turismo.

De acordo com o projeto, A ZFT terá três classes de municípios membros, os considerados municípios A. B. C, assim definidos: A – Municípios com grande potencial de natureza turística; B – Municípios com natureza turística, porém, com limitações e C – Municípios com baixos potenciais turísticos.

Para a deputada, é possível construir e promover o desenvolvimento sustentável e integrado do turismo no Estado, a partir de um panorama real de suas potencialidades e necessidades. “Isso será Importante para o diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação dos vários aspectos do Turismo nos Municípios de Roraima, promovendo a transformação do potencial turístico capaz de permitir a geração de renda da comunidade local e o fortalecimento do empresariado”, ressaltou.

A parlamentar lembrou que Roraima aumentou a presença no Mapa Nacional do Ministério do Turismo, elevando o número de cinco para 12 municípios com potencial turístico. Disse ainda que este ano, o Governo do Estado, investiu na rota do Turismo ao Estado, com o aquecimento em vários seguimentos do setor. “O avanço do turismo, além de gerar mais empregos e oportunidades, também contribui para o aumento do Produto Interno Bruto (PIP) do Estado”, finalizou.

Francisco Paes