Delegada Guiliana Castro é a nova secretária de Segurança de RR

A governadora Suely Campos nomeou a delegada de carreira Giuliana Nicolino de Castro como secretária titular da Sesp (Secretaria de Segurança Pública). O ato foi publicado no Diário Oficial de terça-feira, 8, que circulou hoje, dia 9. Antes, exercia a função de diretora adjunta da Academia de Polícia Coronel Santiago.

Essa é a primeira vez que uma mulher assume efetivamente o comando da segurança pública em Roraima. Com uma vida dedicada à polícia, Giuliana pretende trabalhar para integrar as organizações de segurança pública, valorizar a carreira do policial civil, além de buscar restabelecer o Conselho Comunitário da Sesp, para aproximar o governo da população e encontrar soluções para problemas reais.

“A delegada Giuliana tem dedicação à segurança pública e também, um fator importante, é a primeira mulher que vai comandar a pasta como titular e vai desenvolver um bom trabalho em prol da sociedade do nosso Estado”, disse a governadora.

Por ter desenvolvido a carreira na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), Giuliana frisou que vai continuar desenvolvendo ações em prol das mulheres. “É uma causa que eu amo e que sei que nasci para seguir, agora tenho mais ferramentas para melhorar a as sistência prestada às mulheres que, de alguma forma, são vítimas da violência”, destacou.

Ela se sente honrada com o novo desafio na carreira profissional. “É com certeza um novo desafio que recebi com muita honra pela governadora Suely Campos, a quem sou muito grata. Espero ter muita humildade para seguir nesse caminho, sempre próxima à população e aos meus colaboradores, para que todos sejam beneficiados com o trabalho”, afirmou a secretária.

Conheça a nova secretária de Segurança

Giuliana Castro é bacharel em Direito pelo Cespar (Centro de Ensino Superior do Paraná), membro licenciada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Paraná e Especialista em violência doméstica e sexual contra criança e adolescente pela USP (Universidade de São Paulo).

Ingressou na Polícia Civil de Roraima por meio do concurso no ano de 2003. Após o curso de formação, em 2004, Giuliana foi lotada Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher). No ano seguinte, assumiu a titularidade da delegacia onde desenvolveu vários programas em defesa da mulher.

Ainda à frente da Deam, a delegada percebeu a necessidade de um local específico para atender crianças e adolescentes, assim desmembrou e fundou o Npca (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente). Atualmente ela faz parte da classe especial de delegados da Polícia Civil e Conselheira do conselho Estadual de Assistência Social do Estado de Roraima