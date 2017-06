Defesa Civil retira famílias de casas alagadas pelo Rio Branco

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Defesa Civil municipal retirou quatro famílias de do Bairro Caetano Filho na tarde desta terça-feira, 27. Os moradores entraram em contato com uma equipe que realizava monitoramento do nível do Rio Branco. As famílias foram levadas para casa de parente ou de amigos.

Depois que o nível do Rio Branco passou dos seis metros a Defesa Civil tem patrulhado a orla do Rio Branco para detectar pontos críticos que podem desalojar ou desabrigar moradores. “Hoje o rio já está com sete metros e já é considerado crítico, por isso estamos em alerta. Recebemos o chamado de quatro famílias, por isso estamos aqui e vamos leva-las para casa de parentes ou amigos”; explicou o coordenador da Defesa Civil Miranda Pontes.

Conforme Miranda muitos moradores já fizeram cadastro, e caso o nível do Rio Branco suba ainda mais a equipe está preparada para retirar os atingidos. A moradora, Eliza França, percebeu que sua casa estava sendo alagado buscou ajuda e foi levada para casa de um parente. “Para não perder minhas coisas decidi pedir ajuda, já que minha casa estava começando alagar”.

Prevenção

Para evitar transtornos devido às intensas chuvas, a Patrulha da Chuva monitora 80 pontos da cidade diariamente com equipes divididas em cinco áreas. As ações obedecem a um cronograma e também são feitas por demandas da Central de Atendimento 156. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente também intensificou os serviços de limpeza, roçagem, capina e recolhimento de entulhos e galhadas nas ruas. Nesse primeiro semestre, já foram retiradas mais de 120 mil toneladas desse material e de lixo doméstico.

As ações contemplam serviços de limpeza, desobstrução de canais, recuperação de ruas com a operação tapa-buracos, são alguns dos serviços que fazem parte das frentes de trabalho que estão em andamento em diversos bairros do município.