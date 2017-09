Defesa Civil realiza entrega de alimentos em Pacaraima

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realizou no fim de semana, em Pacaraima, a entrega oito toneladas de gêneros não perecíveis a entidades que estão atuando diretamente na produção de alimentação para os venezuelanos que estão fugindo da crise naquele país.

Foram repassados 1.000 quilos de arroz, 250 quilos de farinha, 350 quilos de leite e 60 unidades de óleo à Igreja Adventista para atender 70 famílias. A Associação Cultural Canarinhos da Amazônia recebeu 1.800 quilos de arroz, 1.440 quilos de farinha e 360 quilos de leite para atender 120 famílias. A Igreja Católica recebeu 1.200 quilos de arroz, 960 quilos de farinha e 240 quilos de leite e vai atender a 80 famílias.

Os alimentos foram enviados pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ao Governo Estadual com o objetivo de atender as necessidades básicas dos imigrantes que se encontram no Estado.

Conforme o coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Doriedson Ribeiro, o trabalho de distribuição dos alimentos é constante. “Estamos atuando diariamente na entrega desses alimentos para que os mais necessitados realmente possam ser atendidos”, declarou.

Os alimentos

Foram enviados a Roraima 83 toneladas de alimentos entre farinha, arroz e leite. Além disso, a Defesa Civil, já empenhou R$ 100 mil em gêneros alimentícios para complementar as cestas básicas com açúcar, feijão, flocos de milho, macarrão, café, óleo e sardinha.

As cestas básicas montadas pela Defesa Civil são compostas por cinco quilos de arroz, quatro de farinha, um quilo de leite, dois quilos de açúcar, dois de feijão, um quilo de flocos de milho, um quilo de macarrão, 500 grama de café, dois litros de óleo de soja e 500 grama de sardinha.

Raustman Gondim