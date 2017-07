Defesa Civil Municipal faz monitoramento em áreas ribeirinhas

Boa Vista ainda permanece em um período chuvoso e, mesmo com uma baixa no nível do Rio Branco, ainda há áreas alagadas, principalmente regiões ribeirinhas, como o Caetano Filho (“Beiral”). Por conta disso, a Defesa Civil Municipal percorre pelas margens do rio, monitorando as áreas de risco e as condições de segurança.

A principal preocupação, de acordo com o diretor Amarildo Gomes, é de moradores transitando pelas áreas alagadas, ignorando assim os riscos à própria segurança. A orientação é que a população evite retornar às suas antigas moradias sem o devido acompanhamento dos agentes Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Militar ou Bombeiros Civis.

“Além do nosso trabalho de monitoramento nas margens do Rio Branco, constantemente nos deparamos com situações como esta, de moradores caminhando pelas águas. Isso é um grande perigo e nós orientamos que só retornem quando as águas baixarem, ou que solicitem o nosso apoio ou de outros órgãos de segurança”.

Desde o início do mês de julho, choveu aproximadamente 300mm, segundo dados da Defesa Civil. Nesta sexta-feira, o nível do Rio Branco chegou a 7,63m. As cheias atingiram cinco bairros da capital e cerca de 80 famílias tiveram que deixar suas moradias. Atualmente, são mantidas vinte famílias atendidas no abrigo do bairro Caimbé, que abrange cerca de 100 pessoas. Muitas já estão se preparando para deixar o local e ir para casa de parentes ou imóveis alugados.

Para atender a população nas áreas de risco, a Defesa Civil dispõe de barcos, serras-elétricas e maquinários para serem utilizados em situações de emergência, como corte de árvores nas áreas atingidas. Caso seja necessário apoio, as solicitações podem ser feitas através da Central de Atendimento 156.

Fábio Cavalcante