Defesa Civil Municipal dá dicas de segurança a banhistas

Com o período cada vez menos chuvoso predominante em Boa Vista, o número de pessoas nas praias e balneários da capital aumentam. E para uma diversão segura, a Defesa Civil Municipal recomenda que os banhistas redobrem os cuidados, tomando algumas precauções de segurança que vão minimizar o risco de acidentes, afogamentos e outros transtornos à vida.

De acordo com o diretor da Defesa Civil Municipal, Amarildo Gomes, o principal cuidado a ser tomado pelos banhistas é quanto ao volume dos rios, que ainda mesmo após o término do período chuvoso, ainda não voltaram à normalidade, o que influencia em fortes correntezas.

“O inverno neste ano foi muito forte e mesmo assim o volume dos rios não voltou ao normal. E ainda estão cheios e com muitos bancos de areia e buracos. Já atendemos ocorrências de afogamento por conta disso. Dessa forma, nossa recomendação é que evitem ir para o fundo ou atravessar os rios e igarapés, principalmente sem companhia”, disse.

Amarildo ressalta que se evite também a prática de saltar na água de alturas elevadas, como árvores, para que tal prática não resulte em acidentes graves. “É preciso consciência. Pelo fato de nos rios ter muitas pedras e bancos de areia, se a pessoa pular em um desses lugares pode adquirir lesões ou outros danos ao corpo”.

Outras recomendações quanto às crianças que requerem maior cuidados por seus pais e responsáveis. Além disso, por uma questão de preservação do meio ambiente, é importante que se evite a ingestão de bebidas alcoólicas ou jogar qualquer tipo de lixo dentro dos rios.

A Defesa Civil Municipal mantém uma equipe de dois guardas vidas sempre aos fins de semana e nos feriados, nos balneários Caranã e Cauamé, no período entre 13h e 18h. Nas demais (Caçari e Polar), o apoio fica a cargo do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima.

Meteorologia

De acordo com o 1º Distrito Meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia em Manaus (Inmet), a previsão para os próximos sete dias indica chuvas acima da média para o período. Segundo o boletim climático trimestral, elaborado em consenso, pelo INMET e outros órgãos, a previsão indica chuvas abaixo da média no estado de Roraima, no trimestre setembro – outubro – novembro.

“Porém, as chances de ocorrência de um “La Niña” estão aumentando. Se confirmado, este fenômeno deve facilitar a formação de nuvens, aumentando as chuvas para os próximos meses”, alerta o meteorologista Gustavo Ribeiro. O fenômeno em questão é resultado do esfriamento das águas do Oceano Pacífico, o que intensifica as chuvas na região amazônica.

Em Boa Vista/RR o acumulado de chuvas no mês de agosto de 2017 foi de 69,4 milímetros e dia mais chuvoso foi o quarto dia, como 32,8 milímetros. Já na primeira quinzena de setembro, o acúmulo para o mês está em 61,3 milímetros e os maiores volumes foram de 19mm (dia 02), 10,2mm (dia 08), 9,5mm (dia 10) e 9,3mm (dia 11).