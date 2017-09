Defesa Civil Estadual recebe quase duas toneladas de alimentos do Tribunal de Justiça de Roraima

Mesmo com a proximidade do período de estiagem, o cronograma de ações emergenciais de proteção e defesa civil segue nas comunidades atingidas pelos efeitos do inverno e pré-estiagem. A Defesa Civil Estadual recebeu na manhã desta quinta-feira, 14, 1.697 quilos de alimentos não perecíveis, doados pelo TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima), por meio da Corregedoria Geral de Justiça. Os donativos serão destinados a Operação Inverno 2017.

A solenidade de entrega ocorreu na sede do TJRR, com a presença da presidente, desembargadora Elaine Bianchi, do corregedor-geral de Justiça, desembargador Mauro Campello e os desembargadores Tânia Vasconcelos, Almiro Padilha e Jefferson Fernandes, do subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Jean Cláudio, o presidente do Moto Clube Cata-Vento, Fabiano Nogueira, além de servidores da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) e militares do Corpo de Bombeiros.

O desembargador Almiro Padilha fez a doação de 100 quilos de alimentos não perecíveis e comentou sobre ação da Defesa Civil e do TJRR participar de um momento como este.

“Nos sensibilizamos com a causa da campanha que visa atender comunidades carentes que sofreram com o inverno rigoroso deste ano. É um importante momento de solidariedade que merece nossa contribuição”, disse o desembargador.

Segundo o subcomandante do CBMRR, coronel Jean Cláudio, apesar da operação Inverno se aproximar do fim, os trabalhos continuam. “Temos percorrido muitas localidades que foram afetadas pelo inverno rigoroso e temos percebido como esses mantimentos têm sido de grande importância para as comunidades afetadas. Muitas delas perderam toda a roça e essa é uma forma de demonstrar nossa preocupação com a situação deles”, disse o militar.

A arrecadação dos alimentos pelo TJRR teve início no dia 21 de agosto e encerrou na manhã desta quinta, 14, por meio de uma corrente solidária envolvendo os departamentos do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, sendo conduzida pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Os alimentos serão destinados a nove comunidades carentes do município de Pacaraima, que tiveram perdas por contas das enchentes e fortes chuvas durante o inverno.

Os mantimentos irão compor cestas básicas que serão destinadas à população atingida pelas fortes chuvas que caíram em maio deste ano, nas comunidades Tigre, Pato, Maruai, Lagoa, Xiriri, Monte Cristal, Carangueijo e Perdiz, todos localizados dentro da região do município de Pacaraima.

Entrega

Os donativos arrecadados serão entregues no sábado, 16, durante um passeio simbólico dos motociclistas no trajeto Boa Vista-Pacaraima. A saída será às 7 horas, na Praça do Centro Cívico, com a participação das equipes dos Moto clubes Cata-Vento, Roraima Big Trail, Tenereiros Roraima e 300 Roraima.

Samuel Bento