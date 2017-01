Defensoria: votação para escolha dos membros do Conselho Superior será on-line

A tecnologia está por toda parte nos auxiliando diariamente no nosso cotidiano. Por essa razão, a Defensoria Pública do Estado pela primeira vez fará a eleição dos novos membros do Egrégio Conselho Superior de forma virtual, por meio do site da instituição (www.defensoria.rr.def.br). A eleição ocorrerá no próximo dia 27 de janeiro, das 9 às 17 horas, tanto presencial no auditório da Defensoria quanto meio eletrônico.

A ferramenta trará comodidade, segurança e agilidade na hora da votação, podendo ser realizada em qualquer lugar e a qualquer momento, através de computador ou smartphone.

De acordo com o corregedor-geral, Natanael de Lima Ferreira, o principal objetivo é fazer com que haja maior participação dos defensores na eleição. “Devido ao fato de que alguns defensores se encontram de férias, afastados por algum motivo de suas atividades ou até mesmo muito atarefados com as audiências, esse instrumento irá possibilitar amplo acesso dos defensores na manifestação dos votos”, explicou.

Além disso, ele falou sobre a segurança e rapidez na contagem dos votos. “A ferramenta trará maior legitimidade de quem estará recebendo os votos, pois terá mais membro participando e, portanto, a representatividade será maior desses novos conselheiros”, argumentou.

Os votantes poderão escolher até quatro candidatos pelo link que será disponibilizado para cada um. “Mas, se algum defensor preferir no modo tradicional [presencial] a urna estará no auditório da sede Defensoria”, orientou.

Participam do pleito para o Egrégio Conselho Superior os defensores públicos Alessandra Miglioranza, Francisco Francelino, Jaime Brasil Filho, Januário Lacerda, Jeane Xaud, José Roceliton, Maria das Graças Soares, Rogenilton Gomes e Vera Lúcia Pereira. Os quatro mais votados serão os titulares e os menos votados suplentes.

Encerrada a votação, será imediatamente feita a apuração pública do resultado pela Comissão Eleitoral, na sede da Defensoria.

Conselho

De acordo com o regimento interno da Defensoria Pública do Estado de Roraima, serão eleitos quatro integrantes das três categorias mais elevadas, escolhidos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus membros da carreira, para um mandato de dois anos, permitida uma reeleição. No primeiro dia útil subsequente à proclamação do resultado da eleição o Defensor Público-Geral publicará o resultado da eleição.

Celton Ramos