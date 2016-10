Defensoria Pública lança edital para seleção de estagiários em Direito

A Defensoria Pública do Estado (DPE) abre, nesta segunda-feira, 17, as inscrições do 12º processo seletivo de estágio em Direito. Conforme o edital, publicado dia 11 de outubro, no Diário Oficial do Estado (DOE), podem participar todos os acadêmicos da área forense – independentemente do semestre em curso – vinculados a instituições de ensino superior.

As inscrições vão até o dia 27 de outubro na Sede da Defensoria, na sala do CEAF (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional) 1º andar, na Avenida Sebastião Diniz, 1165, Centro, Boa Vista-RR.

O candidato deverá comparecer pessoalmente à Defensoria para preencher o formulário, entregar os documentos exigidos e a contribuição filantrópica.

Para oferecer maior rapidez na hora de se inscrever, a partir de quinta-feira, 20, o formulário e a pré-inscrição estarão disponíveis on-line no site (www.defensoria.rr.def.br), contudo, o aluno precisa sempre comparecer à Defensoria para finalizar o processo de inscrição.

O item 5º do Edital esclarece que os interessados devem comparecer munidos dos documentos acadêmicos e pessoais, 01 (uma) foto 3X4 e duas latas de leite em pó integral ou desnatado de 400g ou dois pacotes de 400g (com data de validade não inferior a 06 meses), que serão doados para entidades sem fins lucrativos.

O estágio terá jornada de 04 horas, com duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, havendo interesse da Defensoria Pública. Neste período, o estagiário receberá bolsa no valor de R$ 724 por mês e auxílio transporte.

A prova está agendada para o dia 20 de novembro, domingo, e terá quatro horas de duração. Sendo composta por 47 questões, das quais 45 serão objetivas e 02 (duas) subjetivas, abordando questões previstas no conteúdo programático que consta no edital. O local da prova será publicado, posteriormente, por meio de novo edital.

Segundo o defensor público-geral interino, Fabrício Ratacheski, o classificado auxiliará o defensor público, que o supervisionará no atendimento às partes e na elaboração de peças processuais pertinentes aos processos que atuarem, buscando sempre o aprendizado da prática profissional forense.

“O estágio na Defensoria é um dos que o acadêmico mais aprende, são diversos os ramos que o estagiário poderá atuar e aprender. É uma via de duas mãos, tanto o acadêmico aprende muito, como nós também recebemos dele um trabalho que é fundamental para o funcionamento da Defensoria Pública”, analisou.

O defensor esclareceu que houve um rompimento na fibra ótica o que levou o site da Instituição ficar indisponível temporariamente. Segundo a equipe técnica de Informática, possivelmente deve ter sido um caminhão que trafegava pelo local. “Até quinta o problema estará solucionado e as informações do edital publicadas também no site. Porém, as inscrições ocorrem normalmente na Defensoria no formato manual”, garantiu Ratacheski.

Celton Ramos