Defensoria Pública e Projeto Rede Mulheres da FioCruz firmam parceria

Membros e servidores da Defensoria Pública do Estado (DPE) participaram na manhã desta sexta-feira, 22, de uma roda de conversa junto ao Projeto Rede Mulheres, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). A programação aconteceu na Sede da Administração Superior da Defensoria Pública.

Conforme o defensor público, Ronnie Garcia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria (CEAF), por meio desta roda de conversa, a parceria tem a proposta de além da garantia dos direitos da mulher vítima de violência, ela poderá contar com todo o acompanhamento psicossocial que a vítima necessita.

“A Defensoria Pública foi procurada pela coordenação do Projeto Redes Mulheres, porque eles identificaram que há um grande número de mulheres que não estão acessando o serviço que está sendo ofertado por eles. Por essa razão, o acordo firmado é que a Defensoria encaminhe as mulheres que podem ter acesso à Rede para o Departamento multidisciplinar. O projeto garante também acompanhamento psicossocial de profissionais”, explicou.

De acordo com a coordenadora do projeto Rede Mulheres, Adriele Barbosa, o projeto é executado em diversos municípios, e tem o objetivo de articular Redes a fim de garantir políticas públicas a mulheres em situação de vulnerabilidade, violência decorrente do uso abusivo de drogas e demais substâncias psicoativas.

“Iremos vincular junto a Defensoria Pública a fim de encontrar e de acompanhar mulheres nesse perfil, e dentro dessa discussão junto aos defensores surgiu uma proposta de trabalho que seria um nivelamento de informações para os defensores. Traçar o perfil das pessoas que fazem uso abusivo de drogas, quem são essas pessoas, quais as condições que elas se encontram, o que seria uma rede de cuidado para atender a mulher e essas pessoas que estão no uso abusivo, fazer um nivelamento de como estão os serviços dentro desta rede”, disse Adriele.

O principal objetivo da parceria é compartilhar e criar um fluxo de atendimento das mulheres que chegam a Defensoria Pública para o encaminhamento do Projeto Redes.

Celton Ramos