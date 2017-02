Defensoria Pública convoca aprovados em seleção de Estágio Forense

A Coordenação Geral do Estágio Forense da Defensoria Pública do Estado (DPE) divulgou a primeira relação de convocação dos aprovados no 12° Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Estágio Extracurricular de Estagiários de Direito, realizado em outubro de 2016.

Nesta primeira etapa, foram chamados 16 acadêmicos classificados, respectivamente, entre 1ª e 16ª posição. Eles devem entregar a documentação exigida no edital do certame até o dia 20 de fevereiro, das 8h às 14h, no Departamento de Recursos Humanos da DPE, localizado na Avenida General Penha Brasil, 730, bairro São Francisco. O prazo final para a entrega de documentos é até o dia 20 de fevereiro, segunda-feira.

Conforme explicou o subdefensor público e coordenador do estágio, Stélio Dener, os novos estagiários vão auxiliar o defensor no atendimento aos assistidos. “Os estagiários atuarão diretamente nas atividades auxiliando o defensor público, e realizarão atividades de acordo com seu grau de instrução acadêmica”, explicou Dener.

Para a acadêmica do 7° período de Direito, Letícia Martina Lima, aprovada em 4° lugar no certame, este será o primeiro estágio em que poderá colocar em prática os conhecimentos aprendidos até o momento. “Minha expectativa é de aprender bastante e decidir pela área que pretendo exercer no futuro. Gosto muito da área criminal, mas também tenho interesse pelo direito de família, então, além de adquirir prática e conhecimento, o estágio também poderá me ajudar nessa decisão”, avaliou Letícia.

De acordo com dados do setor de Recursos Humanos da Defensoria, a convocação está acontecendo desde o dia 6 de fevereiro e até agora apenas cinco pessoas realizaram a entrega da documentação necessária. Passado o prazo, os faltosos serão substituídos pelos próximos da lista.

A lista com o nome dos convocados e documentação exigida pode ser conferida no site da Defensoria Pública. (http://defensoria.rr.def.br/site/), em: Download/ Estágio Forense/ 12° Seleção de Estágio.

O estágio

Terá a duração de um ano, prorrogável por igual período, com uma jornada de quatro horas. Nesse período, o estagiário receberá uma bolsa no valor de um salário mínimo e mais auxílio-transporte.

Celton Ramos