Defensoria passa a utilizar sistema que reduz em 70% os gastos públicos

A Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) passa a utilizar a partir dessa quinta-feira, dia 4, o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para trâmites administrativos e processuais. Com a nova plataforma os processos deixam de ser físicos e passam a ser eletrônicos, o que melhora o acesso à informação.

“O objetivo é substituir toda a criação, instrução, tramitação e conclusão dos processos administrativos da DPE do papel para o meio digital, proporcionando muito mais segurança e transparência. O sistema também acompanhará os processos por meio do smartphone”, explicou o corregedor-geral, Natanael Ferreira.

Antes de iniciar de fato o manuseio do sistema, defensores e servidores passaram por treinamento a fim de assimilar os recursos das ferramentas dispostas no sistema. Entre as funcionalidades, a abertura de um novo processo, a assinatura virtual, despacho de memorando, visualização e reposta de documento e outras tarefas serão feitas via virtual.

De acordo com a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, o SEI permitirá que todos os procedimentos administrativos tramitem virtualmente, entre os Departamentos da DPE. “Este é um Sistema que praticamente todos os Tribunais já utilizam e cerca de dez Defensorias do país estão em fase de implantação. E neste ano de 2018, todos os nossos processos administrativos tramitarão pelo SEI”, ressaltou Terezinha.

Ainda conforme o corregedor-geral Natanael, os benefícios que o SEI proporcionará a Defensoria são enormes. “A virtualização de documento é uma tendência nacional, o SEI proporciona economia já que é um Sistema gratuito, transparente e ágil. Sobretudo, teremos uma economia de mais de 70% em relação a gastos de papel, toner, tramitação de processo de um edifício ao outro porque tudo será gerido via computador”, enfatizou.

Celton Ramos