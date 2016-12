Defensoria lança novo site para melhorar acessibilidade dos usuários

Pensando em aprimorar cada vez mais a acessibilidade e a comunicação com os usuários da Defensoria Pública do Estado (DPE), além de acompanhar a evolução tecnológica dos Sistemas, foi lançado na manhã desta terça-feira, dia 20, o novo site da Instituição que traz novas ferramentas de fácil acesso.

O layout moderno, dinâmico e inserido no domínio (def) das Defensorias do Brasil, pretende ofertar um conteúdo específico, com notícias atualizadas diariamente, como também um menu principal mais interativo e leve.

A nova plataforma – que não precisou de nenhum investimento adicional, porque foi elaborada pela própria equipe da DPE – levou quase cinco meses para ser concluída.

Ainda a comunicação com o assistido, com os defensores e servidores será mais efetiva e com acesso facilitado aos processos, ações, links, downloads, entre outras informações.

Entre as várias vantagens da nova ferramenta está a responsividade, ou seja, ele é capaz de se ajustar a todos os tipos de dispositivos que tenham acesso à internet, como smartphones, tablet, smart TV. Assim, os internautas poderão obter informações a todo o momento e em qualquer lugar.

De acordo com o programador Flávio Almeida, integrante da Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da DPE, houve a inserção de dois mecanismos que antes não era dada visibilidade. “A primeira delas é a incorporação da TV DPE, que a partir de agora tem um link direto com o canal da Defensoria no Youtube. Os vídeos estarão disponíveis no site, melhorando o nível de acesso e obtendo um controle estatístico sobre o que os usuários precisam ou o que mais gostaram de assistir”, explicou.

Para o defensor público-geral interino, Fabrício Ratacheski, o site é uma janela para a sociedade e a ferramenta atual, além do aspecto visual mais moderno, apresenta funcionalidades que vão melhorar em muito a interface com os assistidos.

Para analisar e fazer a base estatística de quantos usuários acessam o site e quais às informações mais procuradas, será utilizado o Google Analytics Solutions que a cada ano entregará relatórios e gráficos mostrando quais os links mais acessados e o tempo de acesso utilizado por usuário.

O campo busca do site sofreu modificações. Ele está mais ágil, porque o componente utilizado será a Web Semântica que possibilitará aos usuários encontrar a informação desejada mais rápida. Outro ponto importante é quanto à segurança do site. “Conseguimos manter o site em um alto nível de segurança mesmo com as tentativas de invasão, mas felizmente nenhuma obteve sucesso. Com a vigilância diária, estamos garantindo o sigilo de informação do servidor e da Instituição”, finalizou Almeida.

Celton Ramos