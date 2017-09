Defensoria lança campanha para arrecadar livros infanto-juvenis

A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Defensoria Pública do Estado lança o projeto Ciranda de Leitura: “Leitor do Amanhã”. A iniciativa busca arrecadar livros infanto-juvenis, no intuito de criar o hábito da leitura nas crianças e adolescentes, além de abrir caminhos para contação de história, por meio de rodas de leitura com o público-alvo.

Para doar os livros infantojuvenis, os pontos de arrecadação são: sede da Defensoria, Avenida Sebastião Diniz, 1165, Centro; Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Tribunal de Justiça. A caixa coletora será itinerante, permanecendo 15 dias e depois ficará em um novo local.

De acordo com a Defensora pública, Elceni Diogo, titular da Câmara de Conciliação, o objetivo é possibilitar às crianças o gosto pela leitura e, sobretudo, ajudá-las na oralidade. “Após o empréstimo do livro, a criança e o adolescente terão que contar na ciranda de leitura o que entendeu do livro. O projeto será monitorado por uma assistente social efetiva da DPE”, explicou.

Ainda conforme a defensora, ainda se pretende firmar parcerias com outros órgãos, como Ministério Público, que já se posicionou positivamente em aderir ao projeto. “As atividades do projeto serão desenvolvidas com o público dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Boa Vista”, frisou, lembrando que guarda a resposta da unidade municipal. Enquanto isso, a campanha de doação segue a todo vapor.

“A Defensoria trabalha para oferecer sempre um espaço acolhedor e humanizado aos assistidos da Instituição. O trabalho socioeducativo pretendido pelo incentivo à leitura reforça mais uma vez a missão da nossa Instituição”, finalizou Elceni.

O projeto

A iniciativa atinge criança e adolescentes nas faixas etárias entre 5 e 17 anos que participam dos grupos de convivência dos CRAS. A meta é começar em três unidades até atingir todos os Centros. A durabilidade será de dois meses em cada Centro.

Celton Ramos