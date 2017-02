Defensoria: jovem de 18 anos toma posse na Defensoria como servidora efetiva

Tomou posse na manhã desta segunda-feira, 13, mais uma aprovada do I Concurso para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal, da Defensoria Pública do Estado (DPE), realizado em 2015. O termo de posse foi assinado às 8h, na sede administrativa da DPE.

Jainny Diogo foi a quinta colocada para o cargo de auxiliar administrativo. Hoje ela começa a desempenhar suas funções na Instituição. Aos 18 anos de idade, Jainny conta que se sente feliz em tomar posse no primeiro concurso público prestado. “As minhas expectativas são as melhores, de desenvolver um bom trabalho e corresponder às expectativas da Defensoria. Eu fiquei muito feliz com o resultado do concurso e com a prova em si, pois era uma prova que exigia que estivéssemos atualizados e antenados”, contou Jainny.

A posse foi dada pela defensora pública-geral, Terezinha Muniz, acompanhada pelos defensores públicos Ernesto Halt e Natanael Ferreira, corregedor-geral.

Para a defensora-geral Terezinha, é uma satisfação ver os aprovados tomando posse. Terezinha ainda declarou que Jainny já está lotada a um setor. “Sinto-me privilegiada em ver os servidores efetivos tomando posse, a Jainny já passou por treinamento que ajuda servidores a se adaptar na rotina da DPE. Ela deve ficar lotada no serviço de atendimento aos assistidos”, disse.

A servidora Jainny Diogo ainda comentou que o treinamento foi essencial para sua decisão. “O fato de nós sermos os pioneiros aprovados no concurso e também e de que a Defensoria é uma Instituição muito organizada, além do treinamento oferecido pela Defensoria foram primordiais para minha decisão de exercer o cargo”, finalizou.

Outros

Recentemente a Defensoria proporcionou uma semana extensa de treinamento para os novos servidores efetivos, cujo objetivo foi de incentivar a interação entre os integrantes da Instituição, além de fornecer qualificação técnica para o desempenho das atividades institucionais.

Celton Ramos