Defensoria Itinerante leva atendimentos ao bairro 13 de setembro

Após passar uma semana na sede e regiões do município de Uiramutã, cuja ação da equipe do Defensoria Pública Itinerante resultou em quase 400 atendimentos, nesta sexta-feira, 29, as atividades estarão em novo local. Dessa vez, os beneficiados serão a população de Boa Vista, em especial os moradores do bairro Treze de Setembro e regiões adjacentes, na Escola Estadual Professora Maria das Dores Brasil, a partir das 8h30.

O acesso à justiça itinerante da Defensoria Pública do Estado (DPE) fará parte da Caravana do Povo, programa do governo de Roraima que leva diversos serviços a quem precisa.

Por telefone, o subdefensor público-geral, Stélio Dener, falou sobre o objetivo da ação. “Atenderemos os hipossuficientes de forma a resguardar e orientá-los sobre seus direitos”, citou.

De acordo com o subdefensor, será feito todo o atendimento inicial e orientação em geral. Os casos mais complexos serão encaminhados à sede da Defensoria. “Lembramos que todos os atendimentos acontecerão por demanda espontânea”, disse.

Para as pessoas que procurarem pelos serviços da Defensoria Pública é importante estarem munidos de seus devidos documentos. “Daremos as orientações cabíveis e encaminhamentos necessários. Mas, para isso, solicitamos que a população esteja com os documentos pessoais, de acordo com a ação que deseja pleitear”, orientou o subdefensor.

Alguns documentos essenciais são: CPF, RG, Certidão de Nascimento dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua.

Celton Ramos