Defensoria Itinerante chega a Vila Central junto a Caravana do Povo

A Defensoria Itinerante juntamente com o programa do governo do estado Caravana do Povo, estarão realizando atendimentos nesta sexta-feira, 24, na Vila Central, localizada no município do Cantá. As orientações e assistências jurídicas ocorrerão das 9h às 17h, na Escola Estadual Antônio Augusto Martins, Confiança III.

Os atendimentos da Defensoria Itinerante estarão sendo coordenados pelosubdefensor público-geral, Stélio Dener, e compreenderão as áreas de: ação e execução de alimentos, reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e responsabilidade, alvará judicial, interdição, divórcio, retificação de registros públicos, 2ª via de certidão de nascimento, informações sobre processos cíveis e criminais e demais orientações jurídicas.

Conforme Stélio Dener é importante que todas as pessoas que forem em busca de atendimento levem consigo seus documentos pessoais. “É importante que as pessoas estejam munidas de seus documentos pessoais em geral como – CPF, RG, certidão de nascimentos dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua, para facilitar o atendimento e a instrução da ação” explicou.

Programa

O programa Defensoria Itinerante é desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado (DPE), e tem o objetivo de prestar orientações e assistência jurídica gratuita à população das comunidades do interior que não dispõem de atendimento regular da Defensoria Pública, ou seja, nos municípios que não dispõem de comarca do Poder Judiciário.

Celton Ramos