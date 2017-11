Defensoria Itinerante atenderá no bairro Raiar do Sol

O programa Defensoria Itinerante, desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado (DPE), realiza nesta sexta-feira, 1º, atendimentos na Escola Estadual Wanda Davi Aguiar, localizada na Rua Estrela Dalva, n° 736, bairro Raiar do Sol, município de Boa Vista. As orientações e assistência jurídica ocorrem a partir das 9h.

A ação é uma parceria com o programa do governo do estado, Caravana do Povo. A ação estará sob a coordenação do subdefensor público-geral, Stélio Dener, e compreenderão todas as áreas de atuação da DPE.

De acordo com subdefensor, é importante que as pessoas já estejam munidas de seus documentos pessoais. “Para facilitar o atendimento e a instrução da ação é importante as pessoas levarem consigo os documentos pessoais – CPF, RG, certidão de nascimentos dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua”, explicou Dener.

O objetivo do programa é prestar orientação e assistência jurídica gratuita à população das comunidades do interior que não dispõem de atendimento regular da Defensoria Pública, ou seja, nos municípios que não dispõem de comarca do Poder Judiciário.

Calendário

Encerrando a programação do calendário de atendimentos, a Defensoria Itinerante e a Caravana do Povo realizarão o último atendimento do ano, no próximo dia 15 de dezembro, na Vila do Trairão localizada no município de Amajarí.

Celton Ramos