Defensoria fecha 2016 sem dívidas, assinala Relatório de Gestão

Durante o período de pouco mais de um ano (20.12.2015 a 31.12.2016) o defensor Fabrício Ratacheski esteve à frente da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE). Para encerrar o mandato, apresentou, no último dia 30, um Relatório de Gestão (RG) que destaca as principais conquistas e parcerias firmadas, entre outros avanços durante o ano de 2016. O documento será encaminhado aos colegas defensores e demais autoridades, como a governadora de Roraima, Suely Campos.

Ele lembra no relatório, de 54 páginas, que logo no início de 2016 precisou adotar algumas medidas para a contenção de gastos por entender a crise econômica brasileira como uma realidade instalada. “Foi um ano difícil e de muito trabalho. Conseguimos vencer os desafios e prestar um serviço de excelência em favor dos assistidos e, sobretudo, concluir o ano sem nenhuma dívida. Fizemos mais com menos”, destacou.

Ratacheski – que voltou para atuação de defensor público no dia 1º de janeiro de 2017 – mencionou a grata satisfação de nomear a 41ª Defensora Pública Substituta do Concurso Público realizado em 2013, e também da nomeação dos seis primeiros servidores efetivos da DPE-RR, aprovados no concurso de 2015. Todos serão empossados em janeiro de 2017.

Agora, o mais importante segundo Ratacheski é a transição do cargo para a nova defensora pública-geral, Terezinha Muniz. “As nossas melhores energias estão voltadas para a transição, o que estamos fazendo de maneira transparente e cooperativa”, destacou. A sessão solene de posse será realizada na próxima segunda-feira, 09, no auditório da Defensoria Pública.

O Relatório presta contas também dos diversos acordos de cooperação firmados com Instituições e Órgãos locais da administração pública, os quais foram realizados sem ônus para a Defensoria Pública. Outro destaque foi o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) da Instituição, uma espécie de escola interna da Defensoria Pública, que ficou ainda mais fortalecida, e teve um grande salto em número de atividades realizadas.

Segundo o Relatório, ao todo foram mais de 3.800 pessoas qualificadas em 2016. Além de Membros e Servidores, as capacitações tiveram o foco na educação em direitos, mediante a realização de diversas campanhas institucionais, com destaque para o “Setembro Amarelo”, que realizou palestras em dez escolas públicas da Capital.

Ainda sem custos adicionais, em 19 de maio de 2016 foi lançada a “TV DPE”, um novo canal de comunicação de massa para as redes sociais, contendo informações da atuação e sobre direitos em vídeos de curta duração com pouco mais de um minuto. “A “TV DPE” possibilitou uma sintonia mais afinada com o usuário e com a sociedade em geral. O trabalho da Assessoria de Comunicação foi muito bem aceito”, finalizou.

O Relatório de Gestão 2016 será disponibilizado também em versão digital no site da instituição (www.defensoria.rr.def.br). A partir do documento, o cidadão poderá conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, a qual, além de prestar serviços em todas as Comarcas do Estado, teve em 2016 a expansão da abrangência de atuação territorial pelo Programa “Defensoria Itinerante”.

Ao comentar sobre as perspectivas para o futuro, Ratacheski encerrou dizendo que a Defensoria Pública precisa de mais investimentos e espera que em 2017 a Instituição seja ainda mais forte e atuante em favor dos assistidos, como verdadeira porta de entrada para o Sistema de Justiça local’. Sobre a gestão concluída, agradeceu a todos e disse que foi um trabalho em equipe.

Celton Ramos