Defensoria entrega leite em pó arrecadado para famílias carentes

Dar assistência a pessoas em situações de vulnerabilidade é um dos principais papéis exercidos pela Defensoria Pública do Estado (DPE). Além do assessoramento jurídico diário, a Instituição também desempenha ações de cunho social, a filantropia é uma delas.A DPE realiza o seu 12° processo seletivo de estágio em Direito e desde a sua primeira edição, a arrecadação de leite em pó como parte da inscrição é uma tradição. Todo o produto arrecadado é doado para entidades sem fins lucrativos de Roraima.

Somente em 2015, foram arrecadados cerca de 160 latas e pacotes de leite em pó. A entidade beneficiada foi a Associação Obras Sociais do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, no bairro Nova Cidade, em Boa Vista.

No local são realizados cursos, palestras, oficinas, e lá são oferecidos lanches para as crianças do bairro. Segundo a presidente do Centro, Érika Tieko, a doação recebida foi em uma boa hora, pois o leite é fundamental para nutrir as crianças atendidas. Todas as famílias assistidas foram beneficiadas.

“Cerca de 20 famílias do bairro Nova Cidade são cadastradas e contam com o auxílio que o Centro oferece. Todos os sábados essas famílias recebem uma cesta de verduras e o leite recebido foi incluído nessas cestas”, explicou Érika.

De acordo com o defensor público-geral interino, Fabrício Ratacheski, para este ano a expectativa é superar a quantidade arrecadada de leite no ano passado, para que assim mais famílias sejam beneficiadas. “Esperamos dobrar o número de donativos em relação ao ano passado, no intuito de contribuir ainda mais com o trabalho das entidades filantrópicas”, finalizou Ratacheski.

O estágio forense

Está com inscrições abertas até o dia 27 de outubro, quinta-feira, na sala do CEAF (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional) 1º andar, na Avenida Sebastião Diniz, 1165, Centro, Boa Vista-RR.

Poderão se inscrever no seletivo todos os acadêmicos do curso de Direito, independente do semestre em curso. O candidato deverá comparecer pessoalmente à Defensoria para entregar os documentos exigidos no edital e duas latas ou pacotes de leite integral ou desnatado de 400g (com data de validade não inferior a 06 meses).

O edital, formulário de inscrição e outras informações podem ser adquiridos no site da DPE (www.defensoria.rr.def.br).

Celton Ramos