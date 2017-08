Defensoria empossa três defensoras e 16 servidores efetivos

Uma cerimônia coletiva que será realizada na Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) amanhã, terça-feira, 22, marcará a posse de três aprovadas no II Concurso Público para os cargos de Defensor Público Substituto, e também a posse de 16 novos servidores efetivos do I Concurso de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal. Ao todo, foram 21 nomeados, porém cinco ainda não entregaram os documentos. O prazo expira quinta-feira, 24.

A Sessão solene do Egrégio Conselho Superior da DPE ocorrerá no auditório da DPE, às 16h, na Sede da Administração Superior, localizada na Avenida Sebastião Diniz, Centro. Além dos empossados, familiares, membros, servidores da Casa, autoridades do poder público, a vinda da governadora Suely Campos à cerimônia é aguardada com muita expectativa.

Tatyane Alves Costa, Geana Aline de Souza Oliveira e Andreia Renata Vilaca dos Santos são as novas defensoras substitutas aprovadas no II Concurso Público, iniciado em 2012 e homologado em setembro de 2013.

Já os 16 servidores efetivos empossados são de níveis fundamental, médio e superior, aprovados no I Concurso para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal.

Para a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, as posses são de grande satisfação e o sentimento é de dever cumprido. “Nós como Instituição, cumprimos o compromisso firmado na minha gestão e é questão de tempo para preenchermos as 35 vagas previstas no edital”, disse Terezinha.

Alguns servidores aprovados no concurso para cargos efetivos já tomaram posse e estão em pleno exercício de suas funções. Enquanto os novos membros, a DPE passará a somar com 45 defensores públicos, sendo que dois estão licenciados para o cumprimento de mandato eletivo.

“Estamos alcançando as metas estabelecidas para a Instituição, e é com alegria que vemos o crescimento da Defensoria Pública no Estado de Roraima, pois o maior beneficiado com as novas aquisições é o nosso assistido”, finalizou Terezinha.

Celton Ramos