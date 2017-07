Defensoria emposa concursado e nomeia 24 servidores efetivos

Tomará posse na manhã desta terça-feira, 25, às 11h, no Gabinete Geral da Defensoria Pública do Estado (DPE), Marcos Vinícius Campos da Costa, aprovado em 1° lugar para o cargo de engenheiro elétrico, no I Concurso para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da DPE, realizado em 2015.

Formado pela Universidade Federal de Roraima, em 2016, Costa já exerceu os cargos de projetista e fiscal de obras. Ele conta que teve pouco tempo para se preparar para a prova da DPE.

“Eu estava cursando o oitavo semestre do curso quando fiz o concurso, tive pouco tempo de preparo, mas sempre fui muito dedicado aos estudos. Tive um bom aproveitamento das disciplinas e apliquei nas questões da prova. Eu sinto-me feliz em tomar posse até porque tenho boas recomendações sobre a Defensoria Pública e não tenho dúvidas sobre o bom trabalho que realizaremos”, comemorou.

Nomeação

Ainda a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, publicou na manhã desta segunda-feira, 24, Portaria nomeando outros 24 aprovados nos dois últimos concursos realizados tanto para membros quanto para cargo efetivo de pessoal.

Foram nomeados três defensores públicos, aprovados no II Concurso Público de Provas e Títulos, realizado pela Instituição em 2012, como também mais 21 servidores aprovados no I Concurso para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal. No total, dez servidores aprovados neste concurso público já tomaram posse e estão exercendo o cargo.

Dentre os cargos efetivos convocados estão: um administrador; um analista de comunicação social; um assistente social; um biblioteconomista; um psicólogo; um secretário executivo; quatro assistentes administrativos; um oficial de diligência; um técnico em contabilidade; um técnico em secretariado e oito auxiliares administrativos

A defensora-geral fala da satisfação nas nomeações. “É com muita alegria que anunciamos a posse de mais um aprovado e também a nomeação de mais servidores efetivos. Assim, cumpro o compromisso que assumir no dia da minha posse. Com essas últimas nomeações de servidores, conseguimos preencher o total de vagas disponíveis no edital do concurso”, ressaltou.

Os nomeados têm o prazo de 30 dias para se apresentarem no setor de Recursos Humanos da Defensoria Pública, localizado na Av. Penha Brasil. Todos receberão a lista de documentos e exames a serem realizados para estarem aptos a tomar posse. A data da solenidade de posse ainda será marcada.

Confira a lista dos nomeados e os respectivos cargos: Defensor Público Substituto: Andreia Renata Viana V. dos Santos, Geana Aline de Souza Oliveira e Ellen Cristine Alves de Melo; Administrador: Suzy Dhayanne Pinto Carvalho; Analista de Comunicação Social: Almir Elcio Moura; Assistente Social: Tassiana Mayra Soares Portela; Biblioteconomista: Hellinton Staevie dos Santos; Psicólogo: Arieche Kitiane Silva Lima; Secretária Executiva: Leyliani Cristiny Machado Campos; Assistentes Administrativos: Izabela Pereira Gomes de Melo, Webson do Carmo Silva, Lucas da Silva Mesquita, Raquel Pereira Santos; Oficial de Diligência: Renata Horacio Soares; Técnico em Contabilidade: Laiza de Aguiar Santos; Técnico em Secretariado: Karol Stefany Oliveira Rabelo; Auxiliares Administrativos: Cleilson Conceição Feitosa, Maria de Fátima da Silva Alves, Dhessyk Rayane Araújo Duarte, Celson Figueiredo Cruz, Warlisson Monteiro Mota, Dorailma Vicuna Baia Mota, José Heraldo Gemaque de Oliveira e Marcilene da Costa Silva

Celton Ramos