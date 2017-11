Defensoria e Chame fecham parceria para levar informação à população

Pensando em levar informação à população sobre a violência contra a mulher, a Defensoria Pública do Estado(DPE) fechou parceria com o Centro Humanitário de Apoio à Mulher(CHAME) a fim de levar informação aos assistidos da Instituição. A iniciativa faz parte do projeto da DPE “Diálogo na Sala de Espera”, que ocorre todas as terças-feiras no hall da sede da DPE, das 8h às 14h.

A defensora pública-geral, Terezinha Muniz, destacou a importância da parceria e da educação em direitos. “Não existe prevenção sem informação, por isso estamos trabalhando com a perspectiva de aumentar as parcerias e ampliar na prestação do atendimento, além de alertar e prevenir à população que muitas vezes passam por uma situação de violência e devido à falta de informação não sabem a quem recorrer”, frisou Terezinha.

Terezinha ainda evidencia que é necessário trabalhar com o agressor. “Precisamos realizar trabalhos com os agressores, para que eles tenham a consciência da violência que estão praticando e ressaltar que podem se arrepender e mudar de atitude. Assim, estaremos quem sabe rompendo os vários ciclos de violência”, avaliou.

“É bastante benéfico à ampliação dessa parceria, pois quem vai ganhar é a população mais carente que precisa cada vez mais de instituições preocupadas em levar serviços de qualidade para atender suas necessidades”, relatou Muniz.

Para a procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher, Sara Patrícia Farias, esse é um trabalho de prevenção e coibição da violência. “É primordial essa parceria para trabalhar com os vários tipos de violência. Estaremos abordando temas sobre o suicídio, violência doméstica, enfrentamento ao tráfico de pessoas, trato na reeducação do agressor e outros”, explicou.

A ação vem para reforçar o trabalho da mobilização nacional dos 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher que inicia dia 25 deste mês e segue até dia 10 de dezembro.

Celton Ramos