Defensoria atenderá a população de Boa Vista nesta sexta e sábado

Os boavistenses que necessitam do atendimento da Defensoria Pública do Estado (DPE), ou que desejam esclarecer dúvidas na área do Direito, poderão fazê-lo sem necessitar se dirigir até a sede da instituição.

Nesta sexta-feira, 18, a Defensoria Itinerante prestará serviços e orientação jurídica, na Escola Estadual Caranã, localizada na rua Deco Fonteles, a partir das 8h30. A ação faz parte do programa Caravana do Povo, desenvolvido pelo Governo do Estado.

No dia seguinte, sábado, 19, as atividades da DPE serão disponibilizadas no “Dia Nacional da Construção Social”, ação social promovida pelo SESI (Serviço Social da Indústria). Os atendimentos ocorrerão na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Aeroporto, a partir das 8h.

A defensora pública Paula Regina Pinheiro coordenará a ação e estará presente juntamente com a equipe de servidores. “A instituição promove além da defesa judicial a atuação extrajudicial, dessa forma cumprimos o papel constitucional de promover a assistência jurídica integral”, explicou.

Segundo ela, ações sociais como essas são importantes para estreitar os laços com a população. “A atuação da Defensoria nos programas e eventos como este nos auxiliam a efetivar o papel conferido à Instituição. Para nós membros é uma grande satisfação participar desses eventos, porque estreita cada vez mais os laços e o contato com a comunidade roraimense”, ressaltou Paula.

Para as pessoas que procurarem pelos serviços da Defensoria Pública em quaisquer dos dias é importante estarem munidos de seus devidos documentos. “Daremos as orientações cabíveis e encaminhamentos necessários. Mas, para isso solicitamos que a população esteja munida de seus documentos pessoais de acordo com a ação que desejam pleitear, como: CPF, RG, certidão de nascimento dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua”, frisou Regina.

“Estaremos com a equipe e material à disposição de todos. Também aproveito para reforçar que a Defensoria está de portas abertas tanto em suas sedes que estão instalas em todas as comarcas do Estado, quanto nesses eventos itinerantes”, finalizou a defensora.

Celton Ramos