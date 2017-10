Defensoria abre inscrições para treinamento sobre sistema SEI

Com o advento das novas tecnologias de informação, instituições públicas e privadas têm buscado meios de acompanharem e se adaptarem as inovações que surgem. O Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF4) desenvolveu o Sistema Eletrônico de Informações, mais conhecido como SEI, uma plataforma eletrônica que abrange um conjunto de módulos e funções, uma de suas atribuições é a promoção da eficiência administrativa.

Em busca de maior celeridade nos trâmites dos processos administrativos, a Defensora Pública do Estado (DPE) ultima os preparativos para a implantação oficial do SEI na Instituição. Mas antes, todos os membros e servidores da Defensoria irão passar por um treinamento. A primeira turma será destinada aos servidores da Tecnologia de Informação da DPE; a segunda capacitação aos os gestores; e a terceira para os demais servidores da Instituição.

O treinamento destinado a todos os servidores acontecerá no período de 23 de outubro a 07 de setembro. Serão abertas 10 turmas de 15 a 18 participantes, com uma carga horária de 4h. As inscrições serão realizadas pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública (CEAF) e terão início a partir desta terça-feira, 10, pelo endereço eletrônico (www.defensoria.rr.def.br). A capacitação ocorrerá na Escola do Poder Judiciário de Roraima (EJURR), na Av. Ene Garcez, 1969, São Francisco.

De acordo com o corregedor-geral, Natanael Ferreira, o treinamento irá capacitar todos os membros e servidores para posteriormente o Sistema SEI ser adotado na Instituição. “A direção de cada setor estará responsável para definir quais servidores participarão do treinamento. Após a capacitação de todos, realizaremos a implantação total do sistema que está com a data prevista para o dia 13 de novembro”, anunciou.

Conforme a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, o SEI permitirá que todos os procedimentos administrativos tramitem virtualmente. “Este é um Sistema que praticamente todos os Tribunais já utilizam e cerca de dez Defensorias estão em fase de implantação. Ainda este ano todos os nossos processos administrativos tramitarão virtualmente através do SEI. Além da agilidade a plataforma também promove a sustentabilidade e a economia do dinheiro público em mais de 70%”, ressaltou Terezinha.

A cessão de utilização do SEI é gerenciado pelo Ministério do Planejamento, é um sistema gratuito, mas a condição é que seja instalado e utilizado por autarquias e instituições públicas sem fins lucrativos, para sua instalação é necessária uma permissão de cessão de utilização do Sistema pelo Ministério Público.

