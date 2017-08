Defensora Pública palestra na III Conferência Estadual de Advocacia

Ainda em clima de comemoração pela passagem do Dia da Advocacia – dia 11 último – a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Roraima (OAB-RR) realiza entre os dias 14 a 17 de agosto, a III Conferência Estadual de Advocacia de Roraima, no auditório do Fórum Advogado Sobral Pinto.

A Defensoria Pública do Estado (DPE) estará sendo representada pela defensora pública, Jeane Xaud, titular do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, na qual participará no dia 15, terça feira, a partir das 17h, das Comissões da Mulher Advogada de Prerrogativas e da Jovem Advocacia da Seccional Roraima, que discutirão “O papel da advogada na sociedade, na advocacia e na política” e as “prerrogativas e honorários da advocacia”.

Durante a participação da defensora pública na Conferência será abordado o tema: Violência Institucional de Gênero. “A violência institucional é aquela praticada pelas instituições prestadoras de serviços públicos contra grupos vulneráveis, entre eles as mulheres, que ainda lutam pela igualdade de gênero. Este tema é algo que tem sido o foco das minhas lutas, no sentido de evitar a revitimização da mulher já vitimadas pela violência. Será mais uma conversa no sentido de despertar esse olhar, para que a gente se veja mulher, se veja defensora, advogada, procuradora e entenda o universo no qual nos relacionamos”, disse Jeane.

Toda a programação da Conferência está sendo composta por palestras e painéis ministrados por profissionais de renome do estado de Roraima, como de outras Seccionais do Brasil. O principal objetivo do evento é incentivar o fortalecimento da cultura jurídica, promovendo debates acerca de temas relacionados à advocacia, à sociedade e à ordem do Estado Democrático.

Não será cobrada nenhuma taxa de entrada, a OAB apenas convida a todos os participantes a doarem roupas e alimentos não perecíveis a serem doados para famílias carentes.

Celton Ramos