Defensor-Geral nomeia nova defensora pública e seis servidores efetivos

O defensor público-geral interino, Fabrício Ratacheski, nomeou ontem, 28, novo membro para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Defensora Pública Substituta na Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE). Na oportunidade, também assinou a nomeação dos seis primeiros classificados no 1º Concurso Público para Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal. A posse dos recém-ingressos da DPE deve acontecer em janeiro, com data a definir.

Juliana Gotardo Heinzen, com 33 anos de idade, formada pela Universidade Católica de Salvador no curso de Direito, será a mais nova defensora pública de Roraima e reforçará o quadro de membros da Instituição. Com ela, a DPE passará a contar com 41 defensores públicos.

Segundo Ratacheski, o número de defensores hoje é o mesmo de 16 anos atrás, quando a Defensoria foi criada pela primeira Lei Complementar 037 em 2000. “O número ainda está abaixo do esperado. A Regulamentação à época previa 45 defensores, e hoje, temos menos que isso em efetivo exercício. Há uma necessidade sempre de reforçar o quadro, a fim de que os defensores possam dar conta da demanda cada vez mais crescente. Contudo, a DPE está presente em todas as Comarcas do Estado”, enfatizou.

Para a defensora pública nomeada, a jornada será encarada como um grande desafio e espera corresponder às expectativas. “Sinto-me abençoada pela nomeação e espero honrar com as expectativas da Defensoria de Roraima e da comunidade, garantindo o acesso ao direito aos mais vulneráveis, para a construção da dignidade humana e o pleno exercício da cidadania das pessoas que têm diariamente seus direitos violados”, ressaltou.

Concurso

Além da nomeação da nova defensora, foram nomeados os seis primeiros servidores classificados no concurso da DPE, realizado em 2015. Os convocados foram um de Nível Superior, dois de Nível Médio e três de Nível Fundamental.

Os nomeados são: Edson Lopes da Silva Filho (cargo de Contador), Ilara Talita da Silva e Souza (cargo de Assistente Administrativo), Miguel Lucas de Alencar Pereira (cargo de Oficial de Diligência) e para os cargos de Auxiliar Administrativo ficaram Daniel Leandro Jeronimo da Silva, Ana Karla de Sousa Batista e Jardel da Silva Areia.

Ratacheski fala da satisfação nas nomeações que representa o crescimento institucional. “Eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de nomear uma colega, e nomear os seis primeiros servidores do quadro efetivo da DPE. É um momento histórico importante que a Instituição está vivendo, além de ficar feliz que haverá um reforço em nossos quadros. A Instituição precisa de todo o apoio e desse crescimento”, comemorou.

Na oportunidade, o defensor esclareceu que a convocação dos servidores atendeu a critérios de oportunidade e conveniência da Administração, ou seja, conforme as necessidades da Defensoria. “A demanda hoje foi atendida. As próximas convocações serão definidas a partir da próxima gestão”, explicou.

Celton Ramos