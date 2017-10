Decisão da 4ª edição do Peladão Roraima 2017 acontece no dia 5 de outubro

Após 117 jogos realizados durante sete meses, envolvendo 40 equipes da capital e interior, o Campeonato Peladão Roraima 2017, realizado pela LIFAJAC (Liga de Futebol Amador Jardim Caranã) encerra nesta quinta-feira, 5 de outubro a sua quarta edição.

O encerramento ocorre às 16h, e é aberto ao público, sendo que a partida preliminar será entre os times Amigos do Baliza x Lotação. A partida final será realizada entre os times Badalados x Guarani da Vila São Francisco – Bonfim, à partir das 18 horas no Campo do Careca, no Bairro Jardim Caranã.

A competição reuniu times de todo o estado que, desde o dia 25 de março, disputam a premiação de R$ 30 mil, troféu e medalhas para o primeiro lugar e R$ 10 mil, mais troféu e medalha para o segundo lugar. Além da premiação de R$ 500 para o melhor goleiro, o melhor jogador, o melhor técnico e o zagueiro da competição.

O deputado federal Jhonatan de Jesus é coordenador geral do campeonato e destaca a importância do esporte para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos praticantes. Apaixonado por futebol, ele apoia e participa do Peladão desde a primeira edição em 2013, e enfatiza o momento de valorização da modalidade.

“É sempre uma satisfação colaborar para o fortalecimento do esporte em Roraima, unindo as pessoas pela paixão, o Futebol. Além de premiar os melhores nesta final que, com certeza, será uma partida bastante disputada”, afirma Jhonatan.

Para o presidente da Lifajac, Valdecir Rocha, a expectativa é que o evento seja recorde de público. “É uma festa do esporte, estão esperamos um grande número de pessoas para prestigiar a final do campeonato que durante sete meses selecionou os melhores pra disputar esta premiação”, declarou.