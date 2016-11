Débitos na Sefaz: PL beneficia contribuintes com até 100% de desconto em multas e juros

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei de autoria governamental de n° 128/16, que institui o Programa de Recuperação de Créditos. A sessão foi realizada na manhã desta quarta-feira, 23, no plenário da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR). O projeto beneficiará contribuintes de pessoa física e jurídica, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado de Roraima.

O Projeto de Lei dispõe ainda sobre a incorporação do Convênio ICMS/Confaz n° 112, de 23 de setembro de 2016, permitindo que o programa uniformize critérios de atualização dos créditos tributários e não tributários no âmbito estadual. Agora o Projeto de Lei será encaminhado ao Executivo Estadual para ser sancionado pela governadora Suely Campos (PP).

O deputado Brito Bezerra (PP), autor da indicação ao Governo do Estado para que instituísse um programa de parcelamento de débitos fiscais, foi o relator do projeto. Para ele, a lei é de grande importância aos contribuintes com débitos na receita estadual.

“A partir da sanção da lei, que será feita pela governadora Suely Campos, os contribuintes poderão procurar a Sefaz [Secretaria Estadual da Fazenda] para parcelar seus débitos e com a isenção de juros e multa. Importante salientar que pagamento de uma única vez terão 100% de juros e multa descontados do débito original”, ao lembrar que a medida evitará cobranças judiciais que tornem o processo “dispendioso e exaustivo”.

Durante a sessão, o deputado Brito indicou uma emenda para que débitos de pessoa física tivessem os mesmos benefícios da lei, que também recebeu o apoio da maioria dos deputados presentes na sessão. A lei beneficiará contribuintes com débitos gerados até 31 de dezembro de 2015, inscritos ou não na dívida ativa.

