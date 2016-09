Debate sobre envelhecimento ativo abre programação do Seminário Estadual do Idoso

Ações e políticas que assegurem os direitos e garantam qualidade de vida aos idosos que totalizam 28 mil em Roraima, são discutidas quarta-feira, 28, no auditório do Corpo de Bombeiros, durante o Seminário Estadual que abre a programação alusiva ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro.

A previsão da ONU (Organização das Nações Unidas) é que, em 2050, 30% da população mundial seja constituída de pessoas com mais de 60 anos. “A população está envelhecendo e isso é muito bom, pois indica que as pessoas estão vivendo mais. Mas é preciso planejar o futuro, com políticas públicas que garantam saúde e um envelhecimento ativo aos nossos idosos”, ressaltou a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, durante a abertura do evento.

Roraima figura como um dos únicos no País que possui recursos suficientes no Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima), que possui mais de R$ 2 bilhões em recursos para honrar as aposentadorias para os próximos anos. “E esta população deve ter a convicção de que o Governo do Estado continuará planejando ações para garantir o direito dessas pessoas e os investimentos necessários para manter e ampliar nossos projetos”, acrescentou.

O Seminário reúne cerca de 200 participantes, entre idosos e profissionais que trabalham com esse público, representa um momento de engajamento de várias entidades governamentais e não governamentais, com discussões baseadas no Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003).

“Durante o evento estamos divulgando esses direitos, é uma oportunidade de levar conhecimento aos idosos quanto às ações e projetos desenvolvidos em âmbito estadual, garantindo uma vida mais ativa e saudável”, salientou a presidente do Conselho Estadual dos Direitos para Defesa da Pessoa Idosa, Leila Maria Olinda Magalhães.

O deputado estadual, Evangelista Siqueira, participou da abertura do Seminário e informou que vai propor a realização de uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa para discutir o cumprimento da Lei quanto a prioridade de atendimento aos idosos.

Envelhecimento ativo é tema de debate no Seminário

“Para envelhecer com saúde precisamos pensar em nossos hábitos já aos 30 anos”. Este é o conselho da médica geriatra, Lilian Moraga, que participou da mesa de debates realizada nesta manhã, com o tema “Envelhecimento Ativo e Autonomia para a Pessoa Idosa”.

A médica alertou que é mais fácil e se reflete positivamente no futuro uma mudança de hábitos e estilo de vida mais saudável ainda jovem como forma de garantir um envelhecimento com mais qualidade de vida.

“Quanto mais ativo o idoso, juntamente com uma nutrição balanceada, melhor a qualidade de vida. O envelhecimento saudável depende do cuidado com a parte física, mas também mental, e a interação com outras pessoas é fundamental nessa fase da vida. Envelhecer é bom demais, mas precisamos trabalhar e pensar em nossa vida antes de envelhecermos”, afirmou.

Francisco Marcondes, de 71 anos, segue à risca o conselho de manter-se ativo. Frequentador da Rede Cidadania Melhor Idade, ele esbanjou alegria na apresentação de dança, que, juntamente com o coral com 30 integrantes, abriu a programação do Seminário. “Eu não quero parar, dançar e praticar esportes faz parte da minha vida, e me sinto muito bem e feliz nessa fase”, garante.

Programação

A programação do Seminário segue até às 17h30 de hoje, quando serão realizados três painéis com os temas: “Sistema de Proteção Social Brasileiro”, “Acesso das Pessoas Idosas a Outras Políticas Públicas Setoriais” e “Conselhos de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas”.

Nesta quinta-feira, 29, a programação alusiva ao Dia do Idoso continua com a Manhã Esportiva na Rede Cidadania Melhor Idade, das 8h às 11h. E, às 15 horas, será realizada a sessão de cinema no Sesc (Serviço Social do Comercio).

Simone Cesário