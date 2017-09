Cursos de Enfermagem e Serviço Social da Uerr recebem nota 4 no Enade

Os cursos de bacharelado em Enfermagem e em Serviço Social da Universidade Estadual de Roraima receberam nota quatro, numa escala de um a cinco, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), realizado no ano passado.

A nota, ou Conceito Enade, é um indicador de qualidade calculado a partir do desempenhos dos estudantes concluintes dos cursos de graduação. A média é resultante na soma das notas da Formação Geral (25%) e do Conhecimento Específico (75%).

No Exame do ano passado as áreas avaliadas pelo Enade foram: Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins, dentro do eixo tecnológico: Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança.

Segundo o Ministério da Educação, as áreas de avaliação do Enade são relacionadas às grandes áreas de conhecimentos do ciclo avaliativo, que são definidas anualmente por meio de portaria do Ministério.

No ano passado, 195.757 estudantes de 4.300 cursos, de 997 instituições de ensino superior participaram do Exame.

Os cursos avaliados em todo o Brasil foram: Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social e Zootecnia.