Cursos da Estácio recebem estrelas na avaliação do Guia do Estudante 2018

O curso de Licenciatura em Computação do Centro Universitário Estácio da Amazônia foi ‘estrelado’ na avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante 2018 da Editora Abril, considerado uma das principais publicações nacionais de avaliação de cursos de ensino superior.

Computação recebeu quatro estrelas na avaliação. Já os cursos de bacharelado em Ciências Contábeis e Serviço Social, e o de Licenciatura em Pedagogia receberam três estrelas do Guia. Os resultados constarão na publicação Profissões Vestibular 2018, que passa a circular nas bancas a partir do dia 16 de outubro.

A avaliação é uma pesquisa de opinião feita, basicamente, entre professores e coordenadores de curso, e que refletem a imagem que o curso tem perante a comunidade acadêmica, ou seja, reitores, diretores, coordenadores e professores. Só os cursos que alcançam acima de três estrelas são divulgados pelo Guia.

O coordenador do curso, Ornélio Hinterholz, disse que o resultado foi uma ‘grata surpresa’ e a indicação de que o curso está ‘no caminho certo’. “Ver que o curso da Estácio no extremo Norte do Brasil, tão longe, foi estrelado na avaliação dos cursos superiores nesse guia. Vale destacar que é um selo de qualidade nacional e confirma que estamos no caminho certo”, disse.

Ainda conforme ele, o resultados reflete a imagem que o curso tem perante a comunidade acadêmica não apenas em Roraima, mas na região Norte. “Estamos na categoria dos muito bons, e agora vamos tentar cada vez mais melhorar e lutar pela excelência, auxiliando no desenvolvimento regional”, concluiu Ornélio.

Élissan Paula Rodrigues