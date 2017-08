Curso do Sebrae-RR desenvolve competências para estimular atitudes empreendedoras

Uma solução educacional é provocar discussão entre jovens sobre trabalho, negócio e empreendedorismo e é neste sentido que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) realiza o curso para professores ‘Crescendo e Empreendendo’, de 28 a 30 de agosto, no auditório Jardim Makunaima, na Unidade Sebrae São Francisco, situado na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771, zona Norte de Boa Vista.

“Os professores são responsáveis por estimular à adoção de atitudes empreendedoras em alunos, adolescentes e jovens, mas para isso, precisam receber orientações para poderem promover a discussão entre os participantes dos projetos do Sebrae-RR”, informou a analista técnico do Sebrae-RR, Elissandra Costa.

O curso ‘Crescendo e Empreendendo’, que é desenvolvido dentro do Programa Educação Empreendedora do Sebrae-RR, tem a carga horária de 24 horas e será oferecida durante dois dias de 8h às 12h e das 14h às 18h.

Segundo a analista, o curso vai desenvolver as competências necessárias com relação à responsabilidade, cooperação, criatividade, inovação e sustentabilidade ambiental. “Tudo isso vai contribuir de algum modo para a sua realização pessoal e profissional dos participantes”, disse.

O ‘Crescendo e Empreendendo’ é trabalhado no formato de oficinas. Essa solução pode ser aplicada especialmente em projetos sociais com ações educacionais e em propostas pedagógicas de curta duração. A capacitação é dividida em encontros, onde são estudados temas como: Descobrindo atitudes empreendedoras, Características de Comportamento Empreendedor, Trabalho e Negócio e Pensando no Futuro.

Serviço

Curso ‘Crescendo e Empreendendo’

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h

Onde: Unidade Sebrae São Francisco – Rua Aquilino Mota Duarte, 1771

Neidiane Oliveira