Curso de Tiro: guardas civis iniciam exercícios em estande de tiro

Nesta segunda-feira, 9, a 4ª turma do curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Arma de Fogo de Repetição e Semi-automática, composta por guardas civis, iniciou a última etapa da capacitação, com os exercícios de tiro real em um estande localizado no Distrito Industrial. No total. 37 alunos devem concluir o curso a fim de receberem o porte de arma de fogo.

Esta etapa é um dos estágios finais da fase prática, que se inicia a partir do momento em que o aluno passa a conhecer e manejar o armamento, aprendendo montagem e desmontagem e as operações de manejo com exercícios de campo com tiro “seco”, ou seja, sem deflagrar munição. Os guardas civis são capacitados para utilização de revólver 38, pistola 380 e espingarda calibre 20.

“Hoje começamos o exercício prático de tiro com munição real. Assim como as demais turmas, nós vemos um desempenho muito grande dos alunos desta turma atual. A oportunidade foi dada a eles e eles estão aproveitando. Agora é treinar e se aprimorar em todos os exercícios para colocar em prática no estande e, posteriormente, no dia a dia de trabalho”, afirmou o tenente coronel Miramilton Goiano, coordenador pedagógico da Academia de Polícia Integrada e instrutor do curso.

Com as três primeiras turmas, já foram capacitados 122 guardas civis. O curso é fruto do convênio firmado entre a Prefeitura de Boa Vista e a Polícia Federal, onde foi estabelecido que a Guarda Civil cumprisse com todos os requisitos necessários para a concessão dos postes de armas, como avaliações físicas, psicológicas e técnicas. Os alunos das quatro primeiras turmas foram escolhidos de acordo com a necessidade do posto de serviço e dos grupos táticos.

O efetivo atual da Guarda Civil é de 368 homens e mulheres, dispostos também entre os diversos agrupamentos, como Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Grupo Tático Municipal (Gtam), Ciclopatrulha e Defesa Civil. A proposta é que todos sejam habilitados a portar armas de fogo. Além disso, a instituição dispõe para atuar na segurança da população de 27 viaturas, 16 motocicletas, 01 microônibus de monitoramento e 25 bicicletas (para a Ciclopatrulha), coletes à prova de balas, rádios digitais e pistolas taser Spark (menosletais).

Fábio Cavalcante