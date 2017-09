Curso de Odontologia da Cathedral é apontado como 6º melhor do país

Pela segunda vez, o curso de Odontologia da Faculdade Cathedral foi apontado como um dos melhores do país. A publicação é da Revista QB (Quero Bolsa), que fez uma lista com as 50 melhores faculdades de Odontologia do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC). A lista foi feita com base nos Conceitos Preliminares de Cursos (CPCs), em que as faculdades recebem nota que varia de 0 a 5. Entre as instituições privadas, a Cathedral aparece na 6º posição.

Segundo o Presidente do Grupo Cathedral, Haroldo ‘Cathedral’ Campos, este resultado é o reflexo da qualidade do ensino e da soma dos investimentos no curso. “A Cathedral tem buscado cada vez mais superar o próprio desempenho conquistado com o empenho de coordenadores, professores e alunos”, frisou. Em 2014, o curso odontologia também apareceu na lista do MEC como um dos melhores avaliados. “É um curso com grandes oportunidades no mercado de trabalho”, comenta.

O coordenador de odontologia, Marcos Salomão, comemora e atribui o resultado a um conjunto de fatores.

“Temos a participação da direção acadêmica que é ativa, o empenho dos professores e a dedicação dos estudantes, uma vez que o curso é integral”, comentou.

Para auxiliar os acadêmicos, a instituição conta com a Clínica Escola de Odontologia, que oferece serviços gratuitos para a comunidade e os estudantes realizam os atendimentos com supervisão de professores. Ano passado foram realizados dois mil atendimentos, entre crianças e adultos. Entre os serviços estão endodontia, cirurgia, prótese, perio e dentistica.

Ozieli Ferreira