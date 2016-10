Curso de locução de rádio e tv começa neste sábado

As inscrições para o curso de capacitação de locução de rádio e televisão, promovido pelo Sindicato dos Radialistas Profissionais de Roraima (Sindrap), em parceria com o projeto Mídia & Ação, encerram-se nesta sexta-feira, 7, às 15h. O curso acontece nos dias 8 e 15 de outubro, no horário da manhã e tarde, na Escola Ayrton Senna, e tem carga horária de 20 horas.

De acordo com os organizadores, o curso é destinado aos profissionais de comunicação, estudantes, acadêmicos de comunicação, professores, membros de igrejas e a qualquer pessoa interessada em conhecer mais sobre a mídia rádio e a área de comunicação. Inscrição e contato pelo telefone 95- 99905-1086 (whatsapp), ao valor de R$ 100,00.

O curso será ministrado pelo jornalista e radialista, Francisco Paes, diretor jurídico do sindicato, com vasta experiência sobre o assunto. De acordo com Paes, os participantes do curso irão aprender sobre como fazer um programa de rádio e televisão, roteiros, o uso correto da voz, dicção, estilos de locução, gêneros radiofônicos, linguagem de rádio, entre outros temas do rádio moderno.

Leandro Castro