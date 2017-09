Curso de Direito da Cathedral recebe quatro estrelas no Guia do Estudante

O curso de Direito da Faculdade Cathedral foi avaliado com quatro estrelas pelo GE (Guia do Estudante) da editora Abril. Os cursos de Farmácia e Fisioterapia receberam três estrelas. A publicação é uma das principais referências na área de educação no Brasil feita anualmente há 21 anos. O GE Profissões Vestibular 2018 passa a circular nas bancas a partir do dia 16 de outubro.

“O Guia do Estudante é publicação importante da editora Abril em que consta o selo de “Melhores Universidades 2017”. Este é mais um resultado da dedicação de toda a nossa comunidade acadêmica”, comentou Presidente do Grupo Cathedral, Haroldo ‘Cathedral’ Campos.

A avaliação é uma pesquisa de opinião feita, basicamente, com professores e coordenadores de curso. Eles emitem conceitos que permitem classificar os cursos. Para ser avaliado, o curso deve preencher alguns pré-requisitos e o processo de pesquisa passa por cinco etapas.

“Tentamos sempre equalizar o trabalho voltado a qualificar o acadêmico para os diferentes mercados em que ele será inserido, sem esquecer que estamos formando profissionais que têm preocupação com o social”, disse Luiz Fernandes Mendes, coordenador de Direito.

Ozieli Ferreira