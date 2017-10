Curso de Controle de Qualidade e Proteção Radiológica reunirá profissionais da área médica

Nesta quinta-feira, 19, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório do Campus Boa Vista (CBV), será realizado o curso Controle de Qualidade e Proteção Radiológica. A capacitação será ofertada pelo campus com o apoio das clínicas Magscan, Neuroscan e Clínica Radiológica Oliveira (CCRX) e participação de profissionais de várias outras clínicas, hospitais e instituições públicas ligadas à área da saúde.

O controle de qualidade e a proteção radiológica serão abordados nos seguintes setores: mamografia; raios X convencionais/digitais; raios X odontológicos; tomografia computadorizada; densitometria óssea e ressonância magnética.

Controle de qualidade

Sabe-se que o controle de qualidade em imagens médicas tem como objetivo garantir a obtenção de imagens de alta qualidade que permitam uma correta interpretação médica. Em radiodiagnóstico, o objetivo é garantir a melhor imagem possível com a mínima exposição do paciente à radiação. Nesse sentido, o Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico tem como objetivo garantir que todos os procedimentos implementados e executados em um serviço que aplica as radiações ionizantes para diagnóstico e terapia sejam controlados e otimizados de acordo com os padrões aceitáveis nos âmbitos internacional e nacional.

Essas medidas exigem o conhecimento radiológico, que se caracteriza como um conjunto de ações planejadas e realizadas que tem por finalidade garantir que a imagem adquirida apresente a informação correta para um diagnóstico preciso. Engloba um conjunto de conceitos que deve estar sempre presente na prática diária dos profissionais que trabalham com esse tipo de radiações.

De acordo com o professor Jaberson Luiz Leitão Costa, organizador do curso, para um setor de radiologia diagnóstica garantir a qualidade do seu serviço é imprescindível a implantação de um programa de controle de qualidade nos seus equipamentos. “Necessita-se de equipamentos devidamente projetados e calibrados, de processamento da imagem otimizado e de profissionais especializados para a interpretação da imagem. Qualquer falha em algum elemento dessa cadeia pode resultar no detrimento da qualidade da imagem final e no risco do diagnóstico incorreto ou na necessidade de repetição do exame, contribuindo para um aumento na dose-paciente e no custo para a instituição. O programa de garantia de qualidade deve ser implantado em cada instituição de modo a assegurar a produção de imagens com qualidade para o diagnóstico com a menor dose-paciente”, explicou o professor.

Casos

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que no Brasil, entre os anos de 2016 e 2017, tenham sido diagnosticados 57.960 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de mama é o tipo que possui a maior incidência e a maior mortalidade na população feminina em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Daí a importância do controle de qualidade para um diagnóstico rápido e preciso.

Palestrantes

O curso terá um total de cinco palestras, que serão ministradas pelo professor doutor Jaberson Luiz Costa (IFRR) e pelos doutores Juliano Medeiros Lima (Neuroscan), Marcelo Botelho de Oliveira (CCRX) e Marcos Albuquerque (Clínica Albuquerque).

Virginia Albuquerque