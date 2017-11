Cultura roraimense é destaque nas apresentações artísticas do VI Forint

Além das apresentações técnico-científicas, no VI Fórum de Integração do Instituto Federal de Roraima (Forint-IFRR), que ocorre no Campus Amajari (CAM), nos dias 28 e 29 de novembro, os participantes terão a oportunidade de conferir muita arte e cultura regional no espaço de convivência da unidade.

O professor de música do CAM, Lucas Correia Lima, que está à frente dessa programação, explicou que o objetivo é mostrar e valorizar a cultura regional, bem como incentivar a participação espontânea do público. “Além das apresentações já previstas, quem tiver interesse em mostrar seu talento, na música ou na dança, por exemplo, vai dispor do palco nos intervalos”, contou.

Pela manhã, os participantes puderam conferir a apresentação dos grupos de forró e percussão do CAM. À tarde, ocorrem apresentações de dança com estudantes do campus e de música com estudantes da Escola Estadual Ovídio Dias de Souza. O público ainda vai poder participar da tenda de karaokê e conferir a banda sinfônica do Campus Boa Vista (CBV), e o coral indígena da Comunidade Três Corações, que estará presente na abertura oficial do evento, às 17h45, cantando o Hino de Roraima na língua macuxi.

Outro destaque é a apresentação do artista roraimense Eliakin Rufino, que vai participar do encerramento do primeiro dia de fórum, a partir das 19h30, seguido das bandas Camsom, integrada por servidores do CAM, e Cruviana, da Universidade Federal de Roraima. As atividades culturais desta terça-feira, dia 28, estão previstas para terminar às 22 horas.

Nesta edição, também participam da programação os artesãos da Serra do Tepequém Maria Madalena Alves, Sidney Veras e Luís González, nos dias 28 e 29, expondo e vendendo peças em pedra-sabão, blusas customizadas e outros artigos produzidos por membros da associação informal que, atualmente, é composta por cinco pessoas das nacionalidades brasileira e venezuelana.

Na sua 6ª edição, o Forint está debatendo o tema “Empreendedorismo e desenvolvimento regional sustentável”, por meio de oficinas/minicursos, palestras, mesas-redondas, salas temáticas, apresentação de trabalhos e mostra tecnológica, todos voltados para as comunidades interna e externa. Quem tiver interesse em participar do evento pode se inscrever presencialmente, no Campus Amajari, até esta terça-feira, dia 28.

Laura Veras