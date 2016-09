Culinária brasileira é tema de workshop gastronômico realizado pelo Senac

O Senac Roraima em parceria com o Sebrae realiza nos dias 05 e 06 de setembro o Workshop de Gastronomia com o tema “Culinária brasileira”. Os interessados em participar podem fazer suas inscrições na instituição, que fica localizada na Avenida Major Williams, 2084. O investimento é R$ 70,00 (cada).

Segundo a coordenadora do evento, Bibiana Uchôa, o ramo gastronômico vem conquistando cada vez mais espaço no nosso Estado. “Essa é uma grande oportunidade para os apaixonados pela gastronomia se aperfeiçoarem e adquirirem conhecimento sobre a culinária do nosso país”.

Serão realizadas quatro oficinas temáticas que ressaltam a cozinha baiana (Nordeste), cozinha Tropeira (Sudeste), cozinha do Cerrado (Centro-Oeste) e a cozinha colonial (Sul).

As aulas acontecem no turno da tarde e noite, na unidade Senac São Francisco, e serão ministradas pelo Chef paulista Ricardo Frugoli, especialista em cozinha brasileira, graduado em Gastronomia e Mestrando em Hospitalidade na Universidade Anhembi Morumbi, pós- graduando em Cozinha Brasileira no SENAC. Chef de cozinha no Catering Laboratório do Sabor, consultor na área de gastronomia, turismo e eventos.

Podem participar profissionais do segmento gastronômico, estudantes e amantes da cozinha.

Raynãa Fernandes