Cuidadores de Casas Mãe e Proinfâncias concluem curso de formação

Encerrou nesta sexta-feira, 22, a segunda etapa do curso de formação para cuidadores das Casas Mãe e creches Proinfância de Boa Vista. 165 profissionais participaram da qualificação que abordou, entre outros temas: linguagem e comunicação, musicalidade, psicomotricidade e desenvolvimento da primeira infância – fase que abrange a gestação até os seis anos da criança.

O curso teve duração de 60 horas e foi dividida em duas etapas, a primeira ocorreu em julho deste ano. De acordo com a coordenadora geral das Casas Mãe, Maria do Carmo de Azevedo Salvador, o objetivo foi capacitar os cuidadores em temáticas voltadas à primeira infância.

“Nós sabemos a importância de qualificar as pessoas que trabalham e educam as crianças no dia a dia. Crianças de dois e três anos têm um diferencial muito grande, nós precisamos atendê-las com qualidade. Com essa formação, nós oferecemos suporte e conhecimento para que os cuidadores possam receber e acolher nossas crianças”, explicou.

Em 2017, a Rede Municipal de Ensino atendeu 1.758 crianças com idade entre dois e quatro anos em 33 Casas Mãe e 24 turmas de creches Proinfância. Cada sala conta com uma média de três cuidadores. “A formação continuada é essencial para quem trabalha com crianças em qualquer área. Na casa Mãe não é só o cuidar, é educar também. Nesse sentido, o conhecimento é tudo”, disse a cuidadora Hadassa Marques Silva.

O curso de formação foi realizado pela Coordenação Geral das Casas Mãe em parceria com as coordenações de Ensino Infantil e Fundamental, Centro Municipal Integrado de Educação Especial e Universidade Federal de Roraima (UFRR). As Casas Mãe são resultado de um trabalho integrado entre a Secretaria Municipal de Educação e o Programa Família que Acolhe, destinado aos cuidados com a primeira infância.

“Esses profissionais atuam diretamente com as crianças nas unidades de ensino. Com a formação nós teremos um melhoramento dos trabalhos dentro das unidades, no tratamento com as crianças e no pensar pedagógico. Os profissionais estarão bem mais preparados, agregando conhecimento e fortalecendo o trabalho nas unidades de ensino”, disse Keila Tomé, secretária municipal de Educação.

Gleide Rodrigues