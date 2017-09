CTB-Roraima e Sitram realizam ato em defesa dos trabalhadores

Nesta sexta-feira, 22, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista (Sitram) realizará a Primavera de Lutas. O ato é pela retomada do crescimento e em defesa dos direitos dos trabalhadores. A manifestação acontecerá a partir das 7h em frente à sede do Sitram, na Av. Princesa Isabel, 3776, Bairro Santa Tereza.

“A CTB-Roraima convida todos a participarem desse ato em defesa dos nossos direitos, não podemos ficar parados ao ver que tudo que conquistamos está sendo tirado de nós” – Lucinalda Coelho, presidente da CTB –Roraima.

“Chamamos os servidores que não trabalham neste horário -da manifestação – para unir forças na luta representando aqueles servidores que não podem vir. Cada vez a classe trabalhadora está mais ameaça. Não podemos retroceder e perder direitos”, concluiu Sueli Cardozo, presidente do Sitram.