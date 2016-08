CRM-RR apoia Campanha de Prevenção ao Suicídio

O Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR) é parceiro da ação “Setembro Amarelo”, que acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, na Universidade Federal de Roraima (UFRR).

O evento faz parte da I Semana do Cérebro da UFRR, que é realizada pela Liga Acadêmica de Neurociências de Roraima (LANER). A entrada é gratuita e aberta a profissionais de saúde, acadêmicos e comunidade em geral.

De acordo, com Ruy Guilherme Silveira, coordenador da LANER, o objetivo é alertar a população geral, acadêmicos e profissionais em relação aos números exorbitantes que rondam o Estado de Roraima quanto ao suicídio, além de discutir e refletir melhores maneiras de lidar com indivíduos que passam por essa problemática, bem como familiares e rede de apoio que já tiveram vítimas em seu núcleo.

Na programação dos três dias haverá Conferencia, Fórum de Saúde Mental, roda de conversa e mesas redondas.

De acordo com o psiquiatra e conselheiro do CRM – RR, Laerth Thomé, é possível prevenir o suicídio, desde que haja determinação política. “É preciso que haja políticas públicas para trabalhar a prevenção. Com a realização de pesquisas nas escolas para identificar crianças deprimidas e a causa dessa depressão. Há uma probabilidade maior de adolescentes, idosos e pessoas com transtornos mentais de cometerem suicídio. Os profissionais da atenção básica e grande trauma, professores precisam de treinamento para identificar aqueles que tem ideação suicida”.

Cartilha

No dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. No Brasil são quase 12 mil casos por ano.

Em 2015, o Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria lançaram a cartilha “Suicídio – Informando para Prevenir”.

Essa cartilha será distribuída para durante os três dias de evento na Universidade Federal de Roraima.

Mitos e Verdades

1. Quem pensa em cometer suicídio, realmente que se matar?

A maioria das pessoas que pensam em se matar, na verdade, têm sentimentos ambivalentes. Elas desejam por um fim a um sofrimento

2. É verdade que as pessoas que querem se suicidar não avisam?

Não. Suicidas podem frequentemente dão ampla indicação de sua intenção

3. Existem suicídios que não podem ser prevenidos?

Verdade, mas 90% podem ser prevenidos

4. Uma vez suicida sempre suicida?

Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes e em algumas pessoas eles podem nunca mais retornar.

5. Se eu falar sobre o suicídio com a pessoa que quer se matar, poderia está induzindo a isso?

Não. Falar sobre o suicídio e as ideias que está tendo, ajuda a pessoa a se sentir acolhida por alguém que se interessa por seu sofrimento. Vale ressaltar que buscar ajuda profissional é importante após esse momento.

6. A pessoa que ameaça suicídio deseja manipular os outros?

A ameaça de suicídio deve ser sempre lavada a sério. Isso indica que a pessoa está sofrendo e necessita de ajuda.

7. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem?

Nenhum dos dois. Na verdade, o que dirige a ação de suicidar-se é uma dor psíquica insuportável.

Fonte: Cartilha Informativa “Suicídio: conhecer para prevenir”

Marta Gardênia