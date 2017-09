Crianças recebem atendimentos de saúde na escola

A equipe de profissionais da unidade básica de saúde do bairro Liberdade realizou nesta terça-feira, 19, atendimentos de educação e saúde para os alunos da escola municipal Vovô Dandãe.

Para o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, essa é uma ótima iniciativa para levar qualidade de vida aos alunos. “São ações preventivas que permitem os alunos estarem com a saúde em dia evitando doenças e faltas escolares”.

Ao todo foram atendidos 289 alunos. A ação ofereceu palestras abordando os cuidados com a higiene corporal e ainda a importância de uma alimentação saudável. Todos passaram por avaliações de tracoma, hanseníase e bloqueio de verminoses, além de verificarem as medidas antropométricas, tudo isso com autorização prévia dos pais e responsáveis.

O médico Pedro de Souza Fausto explica que as ações são preventivas e ajudam muito os pais, que na maioria das vezes, não têm tempo de levar a criança a uma unidade de saúde.

“Os profissionais vêm até a escola fazer a busca ativa de possíveis casos de tracoma e hanseníase. A ideia e diagnosticar precocemente para fazer o tratamento”.

Para Hilsa da Anunciação Vieira, 36, mãe de Sátiro, de 7 anos, as ações são muito importantes. “Tenho percebido que tudo que ele aprende durante as ações ele leva para casa, já pede para escovar os dentes, comer frutas e verduras. Há uma mudança de hábitos e comportamento”.

Programa Saúde na Escola

É uma iniciativa do Governo Federal realizada por meio de parceria entre as secretarias de Saúde e Educação, com a finalidade de oferecer procedimentos de saúde à comunidade escolar do ensino público. A proposta também é fortalecer a articulação entre as escolas públicas e as unidades básicas de saúde da família.

Jamile Carvalho