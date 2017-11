Crianças podem participar de aulas de dança e ginástica no IFRR

Começa, na próxima segunda-feira, 20, o projeto de extensão Dança e Ginástica para Crianças da Comunidade, ligado ao curso de Licenciatura em Educação Física do CVB (Campus Boa Vista) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima). As aulas, voltadas para crianças de nove a 11 anos, serão realizadas na sala de dança do ginásio poliesportivo do campus, às segundas e às quartas-feiras, no horário das 15h30 às 17h30.

As vagas são limitadas, e os pais ou responsáveis interessados em inscrever os filhos podem acessar a página do CVB (boavista.ifrr.edu.br) e efetuar a inscrição. As aulas estão programadas para serem ministradas até o dia 21 de dezembro.

Segundo a professora Beatriz Albino, que estará à frente das aulas, o objetivo do curso é desenvolver, entre os participantes, noções básicas de ritmo, expressão corporal, composição coreográfica, além de destrezas no âmbito ginástico e acrobático.

“Deveremos trabalhar relações ritmo-movimento e suas diversas possibilidades no âmbito da dança e da ginástica; dimensão expressiva da corporeidade; sensibilização por meio do ritmo e do movimento; elementos ginásticos e acrobáticos da ginástica artística; e composição coreográfica por meio de experimentações individuais e coletivas”, elencou.

Com isso, Beatriz destaca que o IFRR busca oferecer as condições necessárias para que as crianças possam ter noções necessárias para trabalhar essas áreas com técnicas corporais. “Esperamos poder proporcionar a iniciação de crianças nas duas importantes expressões artísticas de nossa cultura, a saber a dança e a ginástica”, destacou.

Sheneville Araújo