Crianças do Monte das Oliveiras recebem kit escolar e brinquedos

Antes do ônibus estacionar na rua 4 no Monte das Oliveiras na saída da cidade, BR-174, sentido Norte, na tarde desta terça-feira, 10, já havia mais de cem crianças aguardando a chegada dos kits escolares e dos brinquedos. Os itens foram distribuídos pelos acadêmicos do 6º semestre do curso de Direito da Faculdade Cathedral. A atividade é uma iniciativa em alusão ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro.

Antes das atividades recreativas, as crianças lancharam, tudo preparado pelos acadêmicos. Raimundo Filgueira, 10 anos, e Jorge Willy da Silva, 12 anos, gostam de jogar futebol. O presente que queriam ganhar era uma bola. “A gente gostar de brincar de bola. Seria bom ganhar uma”, comentam. Francieli dos Nascimento, 11 anos, ganhou um kit de material escolar e garrafinha. Ela disse que ficou feliz pelo presente. “Eu estava precisando de um caderno novo e ganhei um. A garrafinha vai ser muito útil pra eu levar para a escola”, disse.

Os 130 kits escolares – caderno, hidrocor, giz de cera, lápis, borracha, apontador, marcador de texto – foram adquiridos pelos acadêmicos envolvidos na ação. “A felicidade das crianças foi o que nos motivou a fazer esta ação. A escolha do bairro foi feita com base em pesquisa que fizemos. Percebemos que era um bairro carente e que tem muitas crianças”, explicou o estudante Gabriel Gileme.

A primeira ação social que a turma fez foi na Páscoa deste ano, com as crianças que residem na Olaria, daí não quiseram parar com a iniciativa. “Para nós é uma felicidade em poder contribuir de alguma forma com as crianças. Além de trazer brinquedos, que muitas vezes elas não têm acesso, trouxemos kit escolar, pensando na formação escolar delas. Elas ficaram bem felizes e isso nos alegrou porque acreditamos que amor gera amor”, disse a acadêmica Vanessa Lima.

O coordenador do curso, Luiz Fernandes Mendes, acompanhou a ação social. “Isso é gratificante. A atividade é feita sempre com os alunos do 5º semestre na disciplina Ética Geral e das Profissões. Os alunos de hoje já estão no 6º semestre e me procuram porque queriam fazer a ação outra vez. Isso aqui não vale nota e nem presença. Foi iniciativa deles, que organizaram tudo”, contou. A meta dos acadêmicos e continuar com ação social nos próximos anos.

Olaria

Nesta quarta-feira, 11, é a vez dos estudantes do 5º semestre, que vão para a região da Olaria, Cantá. Eles vão levar lanche e distribuir brinquedos para as 60 crianças que vivem lá. A saída da Faculdade Cathedral está marcada para as 16h.

Ozieli Ferreira