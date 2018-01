Crianças do Abrigo Infantil Pedra Pintada visitam o mini zoológico do 7º Bis

Na manhã desta quarta-feira,17, as crianças do Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, mantido pela prefeitura municipal de Boa Vista, fizeram uma visita ao Mantenedouro de Animais Silvestres do 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7º BIS) no bairro 13 de Setembro.

13 crianças, acompanhadas por educadores tiveram a oportunidade de ver alguns dos animais da flora amazônica, macacos, jabutis, araras, onças-pintadas entre outros. “Eles só viram estes animais pela televisão ou por fotos, por isso estão encantados” disse Ivonilde Teixeira, gerente do abrigo Pedra Pintada.

A visita faz parte da programação da colônia de férias, que acontece duas vezes por ano. “Realizamos uma programação onde todos os dias têm uma atividade diferente como; passeios em praças, em parques, no Bosque dos Papagaios e hoje aqui no zoológico. Tudo isso para sair da rotina, por isso procuramos atender as crianças, que chegam no abrigo, da melhor forma possível” acrescentou Ivonilde.

O Abrigo

O local atende crianças com até 12 anos de idade, vítimas de violência doméstica, negligência, maus-tratos e abandono. Atualmente, 15 crianças são atendidas pelo abrigo com idades entre seis meses a 11 anos.

N. S. A. de 10 anos ficou encantada com os animais. “Gostei muito da onça ela e grande e bonita, toda pintada. Fiquei com medo da cobra sucuri, pois ela é uma cobra muito grande” destacou.

Colônia de Férias

Desde inicio do mês, todas as crianças do abrigo estão com a agenda cheia. Todas as atividades especiais vão se encerrar no próximo dia 26, com uma programação interna com exibição de filme e rodada de pizza.

Edson Rodrigues