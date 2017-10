Crianças das casas mãe elaboram livro durante programação especial

Era uma vez uma turminha esperta que decidiu escrever um livro. Os miniescritores têm entre dois e quatro anos e se divertiram ao preencher as páginas de uma forma diferente, em vez de letras, desenhos, cores e números. A atividade faz parte da programação das casas mãe em homenagem ao Dia Nacional do Livro, comemorado no próximo domingo, 29.

Durante toda esta semana, as crianças vão desenvolver atividades com foco na leitura. As tarefas lúdicas têm como objetivo despertar o interesse dos pequenos pelos livros. Nesta terça-feira, os alunos usaram tinta guache, as mãos e a criatividade para contar a história da Galinha do Vizinho.

Com as mãos pintadas, as crianças carimbaram as páginas do livro e deram forma à galinha, personagem principal. Com o auxílio dos cuidadores, também desenharam os ovos e os números. A tarefa foi uma diversão para a pequena Sophia Rafaelly Oliveira, 3 anos, que resolveu narrar um pouquinho da história que ajudou a escrever. “A galinha é amarela e colocou quatro ovinhos”, contou. “Eu gosto de livro, porque eu pinto e tiro foto”, completou o Davi Francisco de Jesus, 3 anos, enquanto fazia a atividade e posava para a câmera.

Durante a atividade, os pequenos identificavam as cores, contavam a quantidade de ovos e construíam uma narrativa. “O objetivo é trabalhar as cores, os numerais e despertar neles o interesse pelos livros. Eles também desenvolvem a linguagem e começam a se expressar melhor”, disse a gestora do núcleo de casas mãe do bairro Equatorial, Elizama Chagas. O núcleo Equatorial engloba as casas mãe Tia Neide, Luz do Sol e Vovó Rosa.

A Semana do Livro está ocorrendo em todas as 33 casas mãe e turmas de dois a quatro anos, de seis creches proinfância. A programação inclui elaboração de um livro, “contação” de histórias, leitura e outras atividades lúdicas. O encerramento será na sexta-feira, 27, com exposição dos trabalhos desenvolvidos. O material produzido durante a semana também será exposto em uma mostra de arte, no próximo mês.

Gleide Rodrigues