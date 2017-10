Crianças celebram dia antecipado no Santa Luzia

Cuidar da saúde dos adultos e dos pequenos é missão da prefeitura de Boa Vista, que nesta quarta-feira, 4, celebrou na unidade básica de saúde Santa Luzia, o Dia das Crianças antecipado com uma manhã de atendimentos de saúde para as crianças do bairro e adjacências.

A programação contou com palestras sobre os cuidados que pais e mães devem ter com as crianças para evitar acidentes domésticos, além de pesagem do bolsa família, pintura de rosto, lanche, brincadeiras e contação de histórias com fantoches e muita diversão.

Dona Lindinalva Oliveira de Sousa, 35, é mãe do pequeno Arthur, de 1 ano e 4 meses. Ela levou o filho logo cedo para participar da programação. “É muito bom, tudo pra ele é novidade nesta fase. É uma oportunidade de sair da rotina de casa e brincar com os enfermeiros e agentes aqui caracterizados”.

Todos os profissionais da unidade se caracterizaram de palhaços, e personagens de desenhos animados. A médica da família, Teith Jales, também entrou no clima com roupas coloridas para ministrar a palestra.

“Escolhemos esse tema de acidentes domésticos, para que os pais se atentem com esse tipo de situação de risco, dentro da cozinha com queimaduras, objetos cortantes. A ideia é sempre prevenir. Hoje entramos no clima da festa para alegrar ainda mais as crianças” destacou a médica.

A diretora da unidade, Théssia Martins, destaca que a unidade oferece atendimento de puericultura voltado para crianças de 0 a 2 anos. “Os atendimentos são realizados sempre às terças-feiras pela manhã e mensalmente realizamos uma grande ação de recreação e entretenimento com os pequenos. Hoje nos organizamos para celebrar junto com eles o Dia das Crianças”.

Mais ação

No dia 21, às 8h, a unidade básica de saúde do Liberdade realiza uma programação em comemoração ao Dia das Crianças com o tema “Mundo da fantasia”. O evento será realizado na Escola Municipal Vovô Dandãe.

Jamile Carvalho