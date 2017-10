Crianças aprendem receitas na 1ª Oficina de Culinária infantil

Pelo menos 80 crianças estarão reunidas na próxima quinta-feira, 12, às 16h30 durante 1ª Oficina Culinária Infantil, aprendendo fazer pães, bolos, sucos, patês, receitas com frutas, geleias, brigadeiros. O evento é gratuito e acontecerá na Igreja Batista Getsêmani, localizada na rua Capitão Felipe Sturn, 305, Mecejana.

A Oficina tem como tema “Jesus, o Master Mestre” e, além de ensinar receitas práticas e fáceis para o dia-a-dia da criançada, também tem a finalidade de falar sobre o amor de Cristo.

Para a Oficina foram formadas quatro equipes de professores do Ministério Infantil da Igreja que estarão ensinando as receitas para as crianças, segundo explicou a pastora da IbGet, Quézia Ordone. “Uma equipe ficará responsável pelas receitas com frutas, outra com sucos diversos; a terceira estará ensinando a fazer pães, geleias e patês e a quarta equipe será a dos bolos, brigadeiros e outros docinhos”, detalhou a pastora.

Podem participar crianças de três a 12 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com antecedência pelo telefone 99167-9694 (pastora Quézia). As vagas são limitadas.

“Será um dia das crianças com muito sabor, alegria e diversão para essa meninada que ao final da Oficina apresentará aos pais o que aprenderam a fazer. Tenho certeza que será uma ótima forma de comemorarmos o dia delas”, disse o pastor da IbGet/RR, Bruno Tito.

Shirleide Vasconcelos